Ce alimente a putut cumpăra o româncă în Elveția cu 250 de lei: „Toată lumea îmi spunea că o să fie o țară scumpă”

O româncă a arătat pe rețelele sociale ce și-a putut cumpăra dintr-un supermarket din Elveția. Tânăra era speriată înainte de a merge la cumpărături, pentru că auzise că prețurile pentru alimente în această țară sunt foarte piperate, însă a constatat că nu e mare diferență față de prețurile cu care era obișnuită în țara natală.

Românca a arătat ce se afla în plasa ei de produse cupărate dintr-un supermarket din Eleveția. Tânăra a precizat că locuiește la graniță cu Germania și că obișnuișete să meargă la cumpărături în țara vecină, însă a avut nevoie de niște produse urgent, așa că a mers într-un supermarket apropiat

Tânăra româncă și-a cumpărat: smochine, zmeură, usturoi, ardei, piersici, ciuperci, morcovi, unt, smântână de gătit, busuioc, bacon, piept de pui, sare. Aceasta a precizat că a plătit mai puțin de 250 de lei pentru toate aceste produse, fapt care a mulțumit-o, pentru că se aștepta la mult mai mult.

„Haideți să vedem ce cumpărături am făcut în Elveţia pentru 50 de franci, care sunt aproximativ 250 de lei. Când am venit aici, toată lumea spunea că o să fie o țară extrem de scumpă și așteptările mele au fost cumva foarte negativiste. Au fost foarte pesimiste. Și acum o să vedem cam de 250 de lei ce cumpărături am făcut. Mie, sincer, la majoritatea lucrurilor, prețurile nu mi s-au părut atât de departe de România. Eu am luat de la legume și fructe cam cele mai scumpe chestii, pentru că le-am luat pe toate ambalate. A fost prima dată când am mers la supermarketul ăla și nu eram foarte familiară, așa că am zis că le-am luat de direct ambalate ca să mă duc la self-scanner.

Astea sunt 500 de grame de smochine, 250 de grame de zmeurică. Ador zmeurica. 300 de grame de ciuperci champignon. Două pungi din astea de usturoi, pentru că fac supă cremă de usturoi astăzi. Am mai luat acești ardei. Nişte piersicuțe din astea plate.

Astea au fost jumătate de kilogram, 1,85 de franci. Apoi 200 de grame de morcovei din ăştia micuți, baby carrots. La unt m-am uitat specific, pentru că țin minte că în România mi se părea că e foarte scump și a fost 4,50 franci, deci echivalentul a 22 de lei. Trei smântânele de gătit, busuioc prospăt şi bacon". Două caserole cu piept de pui la 12 euro- 400 de grame. Asta e un pic scump. "Şi ceea ce mi s-a părut mie cel mai scump faţă de România, sarea de mare care a fost 2,50 fraci. Aproape 15 lei, ceea ce mie mi s-a părut foarte mult. Şi 1,5 kg de cartofi. Cam toate astea au fost undeva la 200 - 250 de lei. Dacă nu mă înșel a fost mai puțin de 20 de franci. Eu am rămas cumva plăcut surprinsă pentru că eram foarte speriată să merg la cumpărături aici. Noi ne făceam cumpărăturile în Germania în general, dar acum câ am fost nevoită să merg aici la cumărături nu mi s-a părut atât de rău”, a povestit Anda pe TikTok.

