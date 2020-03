VIDEO | „Alo, sărut mâna! Mă doare-n *** de coronavirus!”. Un bărbat din București a făcut o glumă proastă la 112! Ce amendă a primit!

– Ce simptome aveți? De unde ne sunați? Cum vă numiți?

– George mă numesc, vă sun din București. Mă doare în p*** de coronavirus.

– Hai, că o să te doară în 20 de minute.

– Am glumit, să moară ce am mai scump, nu mă mai doare nimic. Nu mă mai doare nimic am zis’, a fost conversația dintre tânărul din București și operatoarea de la 112”.

