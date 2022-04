Ce face acum Yulia Chernitskaya, femeia din Ucraina care a devenit cunoscută pentru povestea despre un român care a ajutat-o

Blonda a devenit cunoscută în România după ce a publicat pe rețelele sociale o întâmplare petrecută la o benzinărie din zona Bran, când femeia a început să plângă, emoționată fiind de bunătatea unui român care i-a oferi 200 de lei pentru a o ajuta, după ce a văzut că este din Ucraina.

Acum, Yulia Chernitskaya a reușit să-și găsească de lucru în România. Mama a patru copii s-a mutat în Brașov, unde a obținut un post de antrenoare de fitness.

Yulia Chernitskaya lucrează ca antrenoare de fitness în Brașov

Astfel, Yulia Chernitskaya a reușit să practice și în România meseria pe care o practica în Odesa.

După ce a devenit cunoscută prin prisma poveștii spuse pe Facebook, Yulia Chernitskaya s-a cazat într-un hotel din București, însă acum s-a mutat în Brașov, orașul în care și-a găsit un job.

Yulia Chernitskaya este antrenoare de fitness, are 36 de ani și asemnea altor aproximativ 400.000 de conaționali, s-a refugiat în țara noastră, de teama invaziei rușilor în Ucraina. Mama a patru copii a povestit pe rețelele sociale că gestul unui român a emoționat-o până la lacrimi.

Yulia Chernitskaya a avut de-a face cu un bărbat român de aproximativ 65 de ani care i-a oferit bani într-o benzinărie, când și-a dat sema că este din Ucraina.

Citește și: Olena Zelensky le mulțumește altor Prime Doamne pentru sprijinul oferit Ucrainei. Cel mai recent mesaj soției lui Volodymyr Zelensky

Ucraineana Yulia Chernitskaya a primit ajutor de la un român

Antrenoarea de fitness de origine ucrineană a publicat pe contul său de Facebook o imagine cu 2 banconte de câte 100 de lei. Femeia a mărturisit că i-a primit de la un român care și-a dorit să o ajute, având în vedere că este refugiată.

Femeia a menționat că bărbatul i-a oferit cei 200 de lei fără să știe că 4 copii o așteptau.

Citește și: Orașul considerat de Volodimir Zelenski „locul potrivit" pentru discuţii de pace la nivel înalt între Rusia și Ucraina

„Am primit acești bani de la bărbat de 60-65 de ani la benzinărie, când am ieșit la mașină după ce am plătit combustibilul. Și-a șters parbrizul și m-a întrebat: Ucraina? (în limba română) Răspunsul meu a fost: Ucraina. Probabil m-a așteptat când a văzut plăcuțele de înmatriculare ucrainene Și-a deschis portofelul și mi-a dat 100 de lei spunând „Slavă Ucrainei!”. Am început să plâng. Am refuzat să iau banii pentru că și el avea o mașină veche și nu părea foart înstărit. Dar și-a mai deschis portofelul și mi-a mai dat 100 de lei.

La urma urmei, el nu știe că 4 copii mă așteptau acasă. Bine ca nu i-am spus, ca altfel își golea portofelul. Am vrut să-l îmbrățișez, dar el nu m-a lăsat. Dacă din întâmplare omul ăsta îmi citește postarea - să știi că ai ajutat o mamă a 4 copii. M-am urcat în tăcere în mașină, mi-am șters lacrimile ca să mă pot mișca și nu înțelegeam! Cum așa!!! Întreaga lume ne susține și ne ajută! Ne dau locuințe gratis, mâncare, haine, bani!”, a scris femeia pe contrul său de Facebook.

Vezi cel mai noi episod din competiția pe gheață, Dancing on ice: Vis în Doi.