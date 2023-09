Ce făceau mai multe baruri dintr-o destinație preferată de români cu băuturile neterminate. Cazul, luat în vizor de autorități

Mai multe baruri dintr-o destinație populară din Grecia vindeau turiștilor băuturile lăsate neterminate de alți clienți. Cazul revoltător a fost descoperit în timpul unei operațiuni de identificare a companiilor care nu plătesc taxe sau vând băuturi ilegale.

Unele baruri din Corfu, o destinație turistică din Grecia preferată de români, păstrau băuturile neterminate de la alți clienți și le vindeau, apoi, altor turiști, sub formă de shoturi, transmit autortiățile elene, potrivit Business Insider, citat de Digi24.

Autoritățile au făcut controale la mai multe baruri și restaurante din jurul satului Kavos, între 30 august și 1 septembrie.

Deși au pornit la drum să afle dacă barurile emiteau bonuri fiscale sau serveau alcool de contrabandă, angajații Fiscului și polițiștii s-au trezit cu mai multe localuri care vindeau băuturi reutilizate.

Ulterior, presa locală a transmis că unele unități au adunat băutura rămasă în paharele clienților, au turnat-o într-un butoi, iar mai târziu au servit-o turiștilor, sub formă de shoturi.

În urma controlului de rutină s-a descoperit că nu au fost eliberate zeci de mii de bonuri fiscale și că unele baruri vindeau alcool care ar fi putut fi introdus ilegal în țară. Barurile au fost amendate și închise pentru 48 de ore, au anunțat autoritățile, citate de cele două surse menționate mai sus.

Românii care stau la terasele din Grecia la bustul gol, subiect de controverse

Un român a provocat un val de comentarii după ce a postat pe un grup de pe rețelele sociale un mesaj prin care îi critica dur pe alți români care vin la terasele sau restaurantele din Grecia la bustul gol.

„Știu că o să îmi iau mult hate de la dacii liberi, dar… Aveți bunul simț să puneți un tricou pe voi la restaurant, terasă, tavernă! Nu sunteți în solarul de roșii de acasă! Nu e nimeni obligat sa vă vadă fundul ieșind din pantaloni și burta peste masă! Educația costă, știu, dar bunul simț e gratis!”, a postat bărbatul pe Forum Thassos, iar reacţiile nu au întârziat să apară:

„Nu văd mare deranj, sunteţi voi prea sensibili. Eşti la mare, nu la nuntă.”/„Întotdeauna românii au fost mai catolici decat Papa. Postarea asta nu face excepţie.”/„Calm your breasts senor, eşti la plajă, într-o staţiune, pe o insulă, este normal să mai vezi din când în când extra piele, e ok, face parte din peisaj. Mă mir că nu vă duceţi pe plajă să le spuneţi oamenilor să se acopere sau probabil acesta ar fi următorul pas...”/„Este respect atât pentru tine ca persoană, cât și pentru cei de lângă.”/„Nu știam că am un dress code şi la taverna de pe plajă…”/„Văd numai oameni educați pe aici, atât de mulți încât îmi vine să repet cei șapte ani de acasă ... Când ceri o bere la taverna de pe plajă... Voi tot la patru ace sunteți???”, acestea fiind doar o parte din comenariile românilor la postarea controversată.