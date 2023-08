Turistă româncă în Thasos, supărată pe cei care fac plajă pe prosop. Ce a spus după ce a plătit 15 euro pe un șezlong

O româncă a povestit pe un grup destinat călătoriilor în Thasos ce a nemulumit-o pe o plajă de pe stațiunea grecească.

O româncă a povestit că, deși îi place foarte mult să meargă în Thassos, un detaliu a deranjat-o, și anume faptul că foarte mulți oameni și-au așezat prosoapele în fața sa, care stătea pe un șezlonng închiriat.

Femeia a precizat că s-a dus de dimineață pe plajă și și-a închiriat șezlong cu suma de 15 euro, dar a fost nemulțumită când alți turiști „au îngrămdit-o” cu prosoapele lor.

O româncă, deranjată de turiștii cu prosoape: „Deși am platit 15 euro pentru un șezlong, nu mă așteptam să fiu îngrămădită”

„Kalimera! Anul acesta ne-am întors cu mare drag pe aceasta insula minunata. Astăzi am ales Marble Beach. La ora 8 am fost pe plaja, cu sezlong, știind că urmează să se aglomereze destul de rapid. Deși am platit 15 euro pentru un șezlong, nu mă așteptam să fiu îngrămădită de prosoapele+umbrelele celor care s-au pus în fața noastră (fără a plăti șezlong). Este loc “sub soare” pentru toată lumea și mă bucura faptul ca atât de multă lume află de această minunată plajă, dar ar fi plăcut sa fie puțin mai “aerisit” și totuși să fie o diferență între cei care au plătit suma de 15 Euro si cei care au ales varianta “free” cu propriul prosop și umbreluță. Am fost si anul trecut aici, dar nu țin minte să fi fost acceptat să stai cu prosopul in fata marii, în fața șezlongurilor. Postarea este pur informativa pentru cei care vor sa vină aici, sa știe la ce să se aștepte (pe lângă frumusețea locului)”, a scris românca pe grupul Forum Thassos.

În timp ce unii au fost de acord cu nemulțumirea femeii, alții au numit-o arogantă, fapt care a determinat-o pe româncă să vină cu precizări:

"Prea multe comentarii de hate adresate mie sau celor cu aceeași părere. Am fost pe insulă, am revenit cu drag, și cel mai probabil voi mai reveni. Am făcut o postare informativă pentru cei care nu “suportă” așa bine aglomerația. Și făceam o diferența între anul acesta și anul trecut. Anul trecut au fost pline șezlongurile + zonele de cearșaf din lateralele plajei, lumea venea încontinuu pe plajă, dar nu a fost permis “staționatul” în fața șezlongurilor", a precizat autoarea postării.

"Nu este vorba de aroganță. Este vorba că plătești că să ai ceva: intimitate în primul rând. Să existe o distanță minimă între ține și celălalt! Sau să nu fii nevoit să calci pe cearceafuri când te duci în apă. Să nu ai lângă tine copii care aruncă cu nisip în toate direcțiile...", „Dar doresc să vă aduc aminte că există o lege a U.E. valabilă în toate țările europene, care obligă că și șezlongurile să fie amplasate la cel puțin 5 metri de mare. Așa că, nu cei cu prosoape v-au îngrădit pe dvoastră, ci operatorul plajei”,

"Să fie diferența între cei care plătesc 15 euro și cei care nu - bună asta, vedeți, atitudinea ne dezbină pe noi ca popor, aroganța", au comentat oamenii