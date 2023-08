Ce îi tot spunea bărbatul care s-a stins în tragedia de la Crevedia fiului său înainte să moară. Cum și-a prezis sfârșitul

Fiul soților care și-au găsit sfârșitul în tragedia care a avut loc la Crevedia, sâmbătă seara, a făcut dezvăluiri cutremurătoare. Tatăl său i-ar fi spus, nu doar o dată, despre pericolul care îi paște din cauza stației GPL din zonă.

Sorin Barbu, fiul lui Ionel și al Floricăi Barbu, a mărturisit pentru Antena 3 CNN că tatăl său a pomenit de multe ori că are să moară, asta după ce a făcut o serie de sesizări privind mirosul persistent de gaze din zonă și nu a primit niciun răspuns. Iată care au fost declarațiile fiului!

Dezvăluirile dureroase făcute de fiul soților care au murit în urma tragediei de la Crevedia: „Mi-a spus că o să moară”

Ionel Barbu a fost prima persoană decedată în urma catastrofei de la Crevedia, asta după ce a făcut stop cardiac când și-a văzut soția, pe Florica Barbu, arsă pe întregul corp.

Ulterior, a murit și femeia la spital, medicii nereușind să o mai salveze, întrucât prezenta arsuri peste 90% din suprafața corpului.

Se pare, însă, că bărbatul se temea de ceva vreme pentru viața sa și a soției sale, din cauza acelor „bombe”, așa cum numea cisternele unde se transfera gazul. Din acest motiv, el ar fi făcut mai multe reclamații prin care a sesizat autorităților că în zonă se simte miros puternic de gaz:

„Știu de la părinții mei că au spus că au făcut sesizări, dar nu știu să vă zic unde și cum a făcut. Îmi spunea că mirosea a gaz când se transfera dintr-o parte în alta. Ei erau în curte, tata venea de la muncă. Mi-a spus că o să moară de la bombele alea care sunt acolo, nu cisterne, ci bombe. Vinovați sunt cei care i-au lăsat să funcționeze acolo.”, a spus Sorin Barbu, fiul lui Ionel și al Floricăi Barbu, cei doi soţi care au murit după explozia de la Crevedia, potrivit Antena 3 CNN.

Deși nu se cunoaște la ce instituții a făcut bărbatul reclamațiile respective, s-a aflat faptul că, în anul 2020, ISU Dâmbovița a anulat autorizația de securitate la incendiu pentru stația de încărcare GPL de la Crevedia, potrivit unei publicații online.

Băiatul susține că și-a recunoscut mama doar după ochi

Sorin Barbu a mai dezvăluit la România TV că mama sa aproape că nu mai avea figură atunci când a văzut-o în ambulanță, recunoscând-o doar după ochi:

„Mama era acasă, a sunat-o pe sora mea și i-a spus că plutește gaz în toată curtea, așa ca apa. Sora mea i-a spus să se ducă în casă, nu a mai apucat să ajungă până la ușă, că atunci a avut loc explozia. A ars în proporție de 96%. S-a ridicat de jos de unde a aruncat-o și a venit singură pe picioarele ei până la ambulanță. Am luat-o repede cu mașina, nu am putut să o iau pe drum, pentru că domnii polițiști blocaseră traficul. Am luat-o pe câmp, pe câmp am dat de un vecin ars și el în proporție de 90%. M-am întâlnit cu tata, mi-a zis că nu știe de mama nimic. Am început să o căutăm prin casă, nu era. Am ajuns la colț, tata deja ajunsese înaintea mea, a văzut-o pe targă, jos acolo, arsă și a căzut și el lângă ea. Am venit de pe câmp, am văzut ambulanța aici, un bărbat resuscitat, în stop cardiorespirator. Nu m-a interesat să văd cine e, pentru că, în primul rând, îmi căutam mama, nicidecum pe tata și am căutat pe la ambulanțe până când am găsit-o pe mama, de nerecunoscut. Am recunoscut-o după ochi, atât. Nu mai avea figură.”, a declarat Sorin la România TV.