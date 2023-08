Maria Cârneci, la un pas de a fi martoră la explozia din Crevedia: „Ce înseamnă Dumnezeu”. Interpreta a avut un eveniment acolo

Cântăreața de muzică populară susține că a fost la un pas de tragedia care s-a petrecut în cursul zilei de sâmbătă la stația GPL din Crevedia și care a vătămat zeci de persoane și a omorât alte două. Iată ce mărturisit cutremurătoare a făcut Maria Cârneci!

Maria Cârneci a dezvăluit pentru Antena Stars că a fost la un pas de a fi martoră la explozia din localitatea Crevedia, care s-a petrecut sâmbătă seara.

Profund marcată de cele întâmpate acolo, interpreta de muzică populară a ținut să transmită că vineri seara a cântat în aceeași localitate în care s-a petrecut tragedia. Iată care au fost declarațiile artistei!

Citește și: Explicațiile ISU despre firma lui Ionuț Doldurea. Cum funcționa stația GPL din Crevedia, deși nu avea autorizație

Maria Cârneci susține că a fost la un pas de a fi martoră la tragedia care s-a întâmplat la Crevedia

Mai multe explozii a avut loc sâmbătă seara la o stație GPL aflată în Crevedia, județul Dâmbovița. Zeci de persoane au fost rănite, iar două și-au găsit sfârșitul în tragedia imensă din apropierea Capitalei.

Maria Cârneci susține că, înainte cu o seară, a cântat într-un sat din localitatea unde s-a produs incidentul extrem de grav. Interpreta de muzică populară îi mulțumește lui Dumnezeu că i-a fost alături și că a reușit să scape de o posibilă tragedie:

„Hai să vă spun ceva? Ați văzut bubuiala, explozia? Să mor de vă mint că eu vineri am cântat acolo. Am cântat în localitatea aia, e un sat, am avut eveniment acolo. Am avut o recepție de prispă și eram aproape de bubuială. La nuntă așa se spune, recepție de prispă, de la nașul o pereche de adidași. Pe cuvânt dacă vă mint (nr. s-a speriat), ce înseamnă Doamne Doamne de acolo. Ce înseamnă o zi. Doamne... E totul foarte fragil (nr. viața).”, a spus Maria Cârneci pentru Antena Stars, citată de Spynews.

Bilanț dramatic al tragediei din Crevedia: 2 morți şi 56 de răniţi

Încă o persoană a decedat. O femeie internată la Spitalul Floreasca, cu arsuri pe 95% din suprafaţa corpului, a murit. Din informaţiile Observator, este vorba despre soţia bărbatului care a decedat aseară, după ce a făcut infarct în timpul exploziilor.

În urma exploziilor de la Crevedia, două persoane au murit, iar 56 de persoane au fost rănite, dintre care 43 de salvatori, potrivit obsevatornews.ro. 43 sunt cadre ale MAI: 39 de pompieri, doi poliţişti și doi jandarmi, relevă datele transmise de IGSU. Zece persoane sunt în stare gravă.

Secţia de urmărire penală şi criminalistică a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a preluat ancheta în cazul exploziilor de la o staţie GPL din Crevedia, fiind făcute cercetări in rem pentru distrugere din culpă.

„În cauză se efectuează cercetări in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de distrugere din culpă care a avut ca urmare un dezastru ( art. 255 alin 1 şi 2 din Codul Penal). A fost începută cercetarea la faţa locului, aceasta fiind coordonată de către procurorul de caz din cadrul PÎCCJ. Au fost cooptaţi ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR, specialişti din cadrul Institutului Naţional de Criminalistică din cadrul IGPR, experţi de la Institutul Naţional de Expertize Criminalistice din cadrul Ministerului Justiţiei, specialişti de la INSEMEX Petroşani, inspectori de inspecţia muncii, ofiţeri din cadrul IPJ Dâmboviţa.”, a precizat sursa citată.

Citește și: Explozia din Crevedia, bilanț dramatic: 2 morți şi 56 de răniţi. Care ar fi fost cauza tragediei. Stația GPL funcționa fără aviz