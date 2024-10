Ce îşi doresc românii de la România? Primele rezultate ale Studiului Naţional făcut de „România mea, România ta, România noastră”

Observator Antena 1 a lansat cel mai mare demers jurnalistic din România ultimilor 35 de ani, cel mai mare studiu la nivel naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internațională de cercetare de piaţă, Ipsos.

După 35 de ani de democraţie, date reale dau răspusul la întrebarea "Ce vor românii de la România?" Cel mai profund set de întrebări și răspunsuri despre România acum se vede, începând de astăzi, în fiecare seară, la Observator 19.00.

Ce îşi doresc românii de la România? Primele rezultate ale celui mai mare Studiu Naţional făcut în cadrul campaniei „România mea, România ta, România noastră”, la Observator Antena 1

80% dintre români se tem să ajungă în spitalele din România, 31% dintre noi se tem de război - cel mai mare procent de când există sondaje, 70% dintre români spun că școala românească nu ține pasul cu realitatea. În total, 32 de radiografii ale României - din toate unghiurile! Campania Observator nu dezvăluie doar o statistică rece, ci, prin reportajele realizate de cea mai puternică echipă de jurnaliști din România, arată cum s-a ajuns la această realitate, dezbatem împreună cauzele din Studiul Național Observator, dar și ce e de făcut pentru România anului 2024!

„Principala problemă pe care o au românii este legată de traiul lor și de ziua de mâine. Spunea la un moment dat un respondent, "mi-e teamă pentru când copiii mei vor răci", vorbim de temerea lor de sistemul sanitar, 80% dintre oameni au avut cel puțin o experiență neplăcută cu sistemul sanitar din România, temeri legate de relevanța curriculei din sistemul educațional, ponderea cheltuielilor de consum care pleacă din salariul lor - alimente, cheltuieli cu utilitățile și ce la mai rămâne pentru a merge mai departe - simt că nu mai au o perspectivă, au început să se dezvrăjească toate lucrurile legate de instituțiile europene, de lucrurile din exterior care îi pot ajuta. Vorbim de 29% dintre români care spun că nu sunt foarte siguri că ar trebui să mai ajutăm alte țări care sunt în dificultate, ceea ce arată ca un strigăt de ajutor." - Alina Stepan, country manager Ipsos România

Campania "România mea, România ta, România noastră!" este o radiografie în cifre şi poveşti. Telespectatorii vor vedea unele dintre cele mai puternice şi mai emoţionante poveşti spuse vreodată de către oamenii care arată, în fiecare zi, ştirile, la Observator Antena 1. Vedetele Observator se întorc în sânul comunităților de unde au plecat și împărtășesc poveștile lor și ale oamenilor care le-au marcat viețile.

"M-am născut într-o familie de romi în care surorile mele s-au căsătorit la 14 și la 16 ani. Dar eu am vrut altceva. Iar școala a fost salvarea mea. Merg înapoi în comunitate să vedem ce viitor au copiii de azi." - Ana Maria Gheorghe, jurnalist Observator

"Orașul Urziceni, în care m-am născut, a trăit odată în Champions League și cu promisiunea unui aeroport pentru București. Astăzi, o gravidă naște pe scările spitalului. Mergem la mine acasă să înțelegem cum arată viitorul acestor oameni." - Marius Gîrlașiu, jurnalist Observator

"Am stat în Spania câțiva ani și am sperat ca acolo să fie acasă şi pentru mine. Aşa cum e pentru 1 milion de români. Mă întorc să văd ce îi ține, încă, departe de casă și ce mai vor ei de la România." - Bianca Iacob, jurnalist Observator

"Am plecat din Iași de nevoie, dar inima mea a rămas de fapt în inima Moldovei. Acum știu că un moldovean poate reuși oriunde își propune asta și vreau să văd ce poate schimba viața oamenilor din orașul meu." - Bogdan Alecsandru, jurnalist Observator

"Am plecat din Botoșani ca să fiu jurnalist. Impinsă de la spate, culmea, de profesoara mea de fizică. Mă întorc acasă, la ai mei. Ca să aflăm ce vor oamenii din Moldova de la România." - Mădălina Iacob, jurnalist Observator

"Aveam 5 ani când, într-o dimineaţă, pe strada mea din Constanţa am văzut un tanc. Incepea Revoluţia. Imaginea asta m-a urmărit multă vreme. Până când am ajuns reporter de război. Mă întorc acasă. Vreau să înţelegem cum trăiesc azi românii atât de aproape de un conflict care schimbă Europa." - Cristi Popovici, jurnalist Observator

"Am copilărit în București, în cartierul în care stau și astăzi. Aici, alături de oamenii mei, mi-am făcut planuri și visuri pentru viitor. România mea e aici, la scară mică, un amestec de clădiri vechi și noi, probleme vechi și noi." - Olivia Păunescu, jurnalist Observator

"Orașul din care vin e un loc în care, odată, se trăia bine. Acum, e unul dintre punctele negre pe harta sărăciei din România. În spatele cifrelor, sunt adevărate drame. Sunt oameni pe care îi știu bine. Și e dureros. Mă întorc să văd ce mai vor ei de la România." - Mihaela Călin, jurnalist Observator

"Am plecat din Kogălniceanu imediat după ce am terminat liceul. De atunci şi până acum s-a schimbat foarte mult şi a avut parte de o dezvoltare asemănătoare cu a unui oraş. Mă întorc acum acasă pentru că vreau să aflu ce vor oamenii de la mine de acasă de la România." - Andreea Milea, jurnalist Observator

"Am încercat să supraviețuiesc în București ca jurnalist până am înțeles că Timișoara e casa mea. Trăiesc aici, alături de oameni pe care îi știu de-o viață. Și mă bucur că unele lucruri nu se schimbă niciodată. Mai ales gustul copilăriei." - Iulia Pop, jurnalist Observator

"Orașul în care trăiesc și în care îmi fac meseria s-a transformat sub ochii mei. Dar, dincolo de farmec si realizări, rămân probleme mari, profunde." - Alex Prunean, jurnalist Observator

"Constanța e un magnet pentru toată ţara şi ar fi putut să fie o poartă spre un viitor mai bun. Dar n-a fost aşa. Descoperim ce vor oamenii mei, de-acasă, de la România." - Andreea Filip, jurnalist Observator

"M-am născut în București, un oraș cu oameni veniți de peste tot, cu o arhitectură complicată, aglomerație, haos, praf și deranj. E greu de iubit Bucureștiul. Dar nici nu îl poţi abandona. Hai să înțelegem ce vor bucureștenii de la România." - Valentin Butnaru, jurnalist Observator

"M-am născut în Târgu Mureş. Dar acasă e acum locul în care e familia mea și în care îmi cresc copilul. O mare provocare pentru orice părinte, astăzi. Vreau să văd cum se face mare noua generație, pentru România." - Nadina Câmpean, jurnalist Observator

"Am plecat din Medgidia, cu un dosar cu șină și cu toate economiile într-un buzunar, ca să mă fac <<om mare>>, la București. Taximetristul care m-a luat din gară m-a plimbat o oră prin oraș și apoi mi-a luat toți banii din buzunar. A fost o experiență dură, dar și o mare lecție de viață. Ca tot ce a urmat, de altfel. Mă întorc acasă, la ai mei, să văd ce mai vor ei de la România." - Iancu Guda, specialist Observator

"M-am născut și am copilărit, adică m-am jucat, la doi paşi de Arcul de Triumf din București, așa că am imaginea simbolului victoriei și al României Mari. La 18 ani, am intrat în presă, ştiind, fiind convinsă că pot schimba ceva în România. De aceea, la 22 de ani, am şi refuzat un job la CNN, pentru că lumea mea e aici. Aş vrea să fac din România ţara în care, fiica mea, Sara, să aleagă să trăiască. Vă spun de peste 20 de ani ştirile zilei. Dar niciodată până acum nu v-am spus asta - ceea ce veţi vedea în campania "România mea, România ta, România noastră!" poate că o să doară foarte tare. Pentru că această radiografie a României e despre noi. O să vă recunoaşteţi în fiecare dintre poveşti. Pentru că şi eu, şi voi, ne-am lovit, măcar o dată de ceva care să ne facă să spunem - e foarte greu de trăit în România. E foarte greu de supravieţuit! Veţi vedea, la Observator, toate aceste poveşti într-un demers jurnalistic unic, pornit de la cel mai mare studiu naţional iniţiat vreodată de o entitate media, realizat de către prestigioasa companie internaţională de cercetare de piaţă IPSOS. Pentru ca, la final, să aflăm ce mai vor românii de la România." - Alessandra Stoicescu, jurnalist Observator

În fiecare zi, la ora 19.00, cifrele din Studiu Național Observator se transformă în reportaje care tranșează cele mai dureroase subiecte care marchează negativ viețile românilor. Aşteptările și dorințele lor vor ajunge, prin intermediul celui mai mare demers jurnalistic din România ultimilor 35 de ani, pe masa celor care promit şi decid într-un moment în care toți trebuie să decidem cine va conduce România noastră.

