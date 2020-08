Ce lecție a primit Emi Pian de la tatăl lui, cu doar câteva luni înainte de moarte! A transmis live pe Facebook! „Ăla care era în fața mea nu mai scăpa”

Emi Pian: Legea existenței!

Nicolae Duduianu: Poftim?

Emi Pian: Legea existenței, nu?

Nicolae Duduianu: Da…

Emi Pian: Zi și mie, tată, te rog frumos, o bătaie unu la unu.

Nicolae Duduianu: Nu are rost…

Emi Pian: Să mor io dacă nu spui.

Nicolae Duduianu: … să mă laud în fața la oameni.

Eu am luat bătaie numai când săreau 5-6 pe mine. Dar ăla care era în fața mea nu mai scăpa.

Emi Pian: Să mor io?

Nicolae Duduianu: Zău!

Se schimbă tot, în cazul lui Emi Pian! Ce s-a întâmplat, de fapt, în noaptea crimei! Ce a declarat ucigașul, în timpul audierii

Nicolae Duduianu: Cu Topcanezu, Dumnezeu să-l ierte, a venit și a vrut să arate șmecherie între oameni. Nu m-a interesat pe mine treaba asta. Eram eu, Nicu Bătășanu și Boacă. Și Nicu Bătășanu prăjea niște ouă. Și eu mă uitam la el, așa, că eram peste 300 de șmecheri într-o curte. (…) Și atunci, Dumnezeu să-l ierte pe Topcanezu, a fugit. L-am luat, băi, de ce fugi? Și el zis dai în mine.

Cum să dau în tine, băi Topcanezule. Dar nu te mai lua de oameni, te rog eu frumos. A mai trecut o zi, a început să facă mai multe. Și pe urmă m-am certat cu el. S-a izolat. Mi-a părut rău că s-a izolat. M-am dus după el, i-am zis ieși mă, fratele meu, afară, că n-am nimic cu tine în viața mea, dar nu mai căuta să bați oamenii degeaba.

Am dus peste el în cameră, s-a urcat la patul 3 (…) și i-a pus capul aicea lui Vijelie, Topcanezu, și i-a făcut o rană atât, aici. Și atunci m-am supărat și i-am zis, ia treci, mă. Și .. probabil că s-a agățat de mine, i-am rupt mâna de aici. S-a rupt mâna lui. Mi-a părut rău, Dumnezeu să-l ierte.

Emi Pian: Mă, tată, tu cunoști vreun smardoi, așa, care să te sfiască vreun pic? Să-i trăiască copiii tăi!

Nicolae Duduianu: Cum?

Emi Pian: Vreun smardoi care să-ți fie teamă de el vreun pic.

Nicolae Duduianu: Mie?

Emi Pian: Da.

Nicolae Duduianu: Mie nu mi-a fost frică de nimeni în lume și am fost de unul singur. Adevărul! Să moară copiii mei de am avut nicio gașcă în viața mea, decât de unul singur peste tot.

Emi Pian: Și pe ce te bazai cel mai mult tu?

Nicolae Duduianu: Pă pumnul meu.

Emi Pian: Care?

Nicolae Duduianu: Stânga mea. He he he. Da nici nu m-am luat de nimeni degeaba, n-am deranjat pe nimeni, n-am jignit pe nimeni.

Am avut foarte multe bătăi și eu n-am luat bătaie de la nimeni. Eu nu am luat bătaie unu la unu de când sunt. Pentru că eu m-am născut și mi-am profesionat pumnu meu. În momentul în care nu mai puteaam să mai duc, apucam altceva. Apucam un cuțit, ceva .. Și-așa, câți a sărit pe mine, să am bine eu și sănătate, și .. nu m-a durut nici în pantofi. (..) Bătăi …

Bătăi am făcut, că atuncea nu ieșea nimeni din țară, și tot ce exista șmecher era pă la pușcărie. Și atunci, căutai pă toate căile să-și vezi dă treaba ta, să poți să te liberezi. Da dacă nu puteai, n-aveai încotro, am avut 280 de rapoarte. Și am făcut 5 ani în termen.

Emi Pian: Și când ai avut 6 ani și ceva cât ai făcut din ei?

Nicolae Duduianu: 3 ani și 8 luni.