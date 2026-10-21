Unde poți merge cu copiii în vacanța de toamnă fără să cheltuiești o avere. Locuri din România pentru toate buzunarele

Te-ai întrebat unde poți merge cu copiii în vacanța de toamnă fără să cheltuiești o avere? Există mai multe locuri interesante pe care le poți vizita.

Există numeroase locații în România de care te poți bucura alături de familie toamna | Shutterstock

Atunci când vine vorba de timpul petrecut în familie în afara casei, numeroase locații presupun și prețuri mai ridicate.

Dar nu e nevoie să îți golești contul bancar pentru a te bucura de o zi plină de divertisment alături de copii.

Numeroase locații din Brașov, Sinaia, Sibiu, Oradea, Alba Iulia și București oferă intrare gratuită sau la prețuri accesibile, pentru întreaga familie.

Unele dintre ele le oferă contact cu natura, pe când altele au arhitectură interesantă sau obiecte istorice.

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Unde poți merge cu copiii în vacanța de toamnă fără să cheltuiești o avere

Dacă vrei să vizitezi un alt oraș în timpul vacanței de toamnă, în funcție de buget și vreme, ai mai multe variante.

Brașov

Brașovul poate fi o alegere potrivită pentru familiile care vor să descopere un oraș istoric fără să aloce un buget mare pentru atracții turistice.

O plimbare prin Piața Sfatului și centrul vechi le permite copiilor să descopere clădirile istorice și străzile pietonale, care oferă detalii arhitecturale inedite. Familia poate continua traseul prin Parcul Nicolae Titulescu, un spațiu verde aflat în apropierea centrului.

Pentru cei care vor să petreacă mai mult timp în aer liber, o altă variantă e zona de promenadă de sub Tâmpa. Accesul pe jos nu presupune cumpărarea unui bilet de telecabină, deși traseele trebuie alese în funcție de vreme și de vârsta copiilor.

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Dacă vremea nu permite plimbările, familiile pot opta pentru o vizită la Muzeul de Artă Brașov. Potrivit tarifelor de pe site, biletul întreg costă 12 lei, cel pentru preșcolari, elevi și studenți este de 3 lei, iar copiii sub 5 ani beneficiază de gratuitate. Astfel, pentru doi adulți și un copil de vârstă școlară, biletele la expoziția permanentă și expozițiile temporare incluse în biletul întreg ar costa 27 de lei, fără transport și alte cheltuieli.

În Brașov se află și Prima Școală Românească, ce include expoziții pentru copii. Aici, biletul pentru 1 adult e de 20 de lei, pe când elevii și studenții plătesc 10 lei. Cei sub 6 ani beneficiază de intrare gratuită.

Sinaia

Sinaia nu înseamnă doar vizitarea castelului. Familiile pot petrece timp și în Parcul Dimitrie Ghica, unde se pot plimba pe alei și pot face o pauză în aer liber.

O astfel de ieșire poate fi combinată cu o plimbare prin stațiune, fără a include neapărat obiective cu taxă de intrare.

Cei care doresc să viziteze Castelul Peleș trebuie să verifice în prealabil programul și tarifele de pe site-ul oficial al Muzeului Național Peleș. De exemplu, Peleșul va fi închis pentru curățenie generală și conservare preventivă între 2 noiembrie și 1 decembrie 2026. Castelul Pelișor va fi închis între 28 septembrie și 3 noiembrie 2026.

Pentru o familie care vizitează Sinaia în perioada respectivă, o plimbare prin parc poate fi o alternativă.

Sibiu

Sibiul oferă variante pentru familiile care vor să exploreze orașul pe jos. Piața Mare, Piața Mică și Podul Minciunilor pot fi incluse într-un traseu pietonal, fără costuri pentru simpla plimbare prin spațiile publice.

Pentru copii, traseul poate deveni o activitate de explorare printre clădirile istorice, pasajele și detaliile arhitecturale ale centrului vechi.

O altă opțiune e Parcul Sub Arini, potrivit pentru o plimbare în aer liber. Astfel, familia poate combina descoperirea orașului cu o pauză într-un spațiu verde.

Pentru o activitate culturală, poți opta pentru Muzeul ASTRA, muzeul în aer liber din Dumbrava Sibiului. Înainte de vizită, trebuie verificate tarifele și programul actualizat.

Oradea

Considerat unul dintre cele mai frumoase orașe din România, Oradea are numeroase elemente arhitecturale care atrag atenția. Explorarea orașului poate începe cu o plimbare prin Piața Unirii, ce le oferă vizitatorilor ocazia să admire clădirile istorice și arhitectura orașului.

Familiile pot continua traseul spre Parcul Libertății sau pot alege Parcul Salca, un spațiu verde care permite petrecerea timpului în aer liber. O altă variantă e promenada de pe malul Crișului Repede. Mai poți opta și pentru Orășelul Copiilor și Parcul 1 Decembrie.

Pentru zilele ploioase, o posibilitate e vizitarea unor obiective de interior, precum Muzeul Orașului din Cetatea Oradea, care are expoziții speciale pentru copii.

Cei care vor să includă o atracție cu un cost redus pot lua în calcul Turnul Primăriei. Potrivit informațiilor publicate de Visit Oradea, tarifele sunt de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi. Pentru 2 adulți și 1 elev, costul total al biletelor ar fi de 25 de lei. Elevii din cadrul programului Școala Altfel beneficiază de un bilet de 3 lei/persoană.

Alba Iulia

Pentru o excursie în familie cu un buget redus, Cetatea Alba Carolina e o opțiune bună. Spațiile exterioare ale cetății pot fi explorate pe jos, iar porțile și fortificațiile oferă ocazia de a descoperi o parte din istoria orașului.

O astfel de plimbare poate ocupa o parte importantă din zi fără ca familia să fie nevoită să cumpere bilete la fiecare obiectiv din zonă.

Pentru cei interesați de istorie, Sala Unirii și Muzeul Național al Unirii pot oferi câteva ore de divertisment, la un cost redus.

Potrivit tarifelor publicate de Muzeul Național al Unirii, Sala Unirii are acces liber în spațiul istoric, în timp ce expoziția permanentă are un tarif separat. Pentru Muzeul Național al Unirii, tarifele sunt de 20 de lei pentru adulți și 5 lei pentru elevi. Astfel, pentru 2 adulți și 1 copil de vârstă școlară, biletele ar costa 45 de lei.

București

În Capitală, familiile pot petrece o zi în aer liber fără să plătească bilete de intrare la atracții turistice. Printre variante se numără Parcul Regele Mihai I, Parcul Carol I și Parcul Cișmigiu.

Pentru zilele ploioase, o opțiune e Muzeul Național de Istorie Naturală Grigore Antipa. Muzeul are un tarif de 32 de lei pentru adulți și 8 lei pentru elevi și studenți, în condițiile specificate pe site. În plus, copiii cu vârsta de până la 18 ani beneficiază de intrare gratuită în perioada vacanțelor școlare, conform condițiilor publicate.

Pentru o familie cu 2 adulți și 1 copil care îndeplinește condițiile de gratuitate, vizita poate costa 64 de lei în bilete, fără transport sau alte cheltuieli.

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Înainte de vacanța de toamnă, în sectorul 3, în perioada 12-23 octombrie, toți elevii din România au acces gratuit la AquaVentura Water Park & Spa din Parcul Pantelimon, „indiferent de localitatea în care locuiesc sau de unitatea de învățământ pe care o frecventează”, potrivit site-ului oficial. În sectorul 6, pot fi vizitate și Serele exotice din Parcul Drumul Taberei.

Cum poți reduce cheltuielile în vacanța de toamnă

Vacanța de toamnă nu trebuie să însemne neapărat cheltuieli mari. O plimbare printr-un oraș istoric, câteva ore într-un parc sau o vizită la un muzeu cu tarif redus pot deveni experiențe plăcute pentru întreaga familie. Important e să alegi activități potrivite vârstei copiilor și să verifici din timp programul și costurile.

Printre modurile prin care poți reduce costurile se numără alegerea unui traseu pietonal în centre istorice, precum cele din Brașov sau Sibiu.

Înainte să pornești la drum, verifică tarifele pentru adulți și copii. Multe muzee și locații oferă intrare gratuită sau la un preț scăzut, dar fiecare are propriile condiții.

Poți, de asemenea, să pregătești mâncare de acasă pentru un picnic sau un prânz rapid prin parc sau pădure, ceea ce va reduce semnificativ cheltuielile pentru o familie într-o excursie de o zi.

Pentru a te asigura că nu vei avea surprize neplăcute, verifică prognoza meteo și programul locațiilor pe care vreți să le vizitați.