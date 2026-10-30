Ce să faci în seara de 30 octombrie, înainte de Halloween. Superstiții despre noroc, bani și împlinirea dorințelor

Halloweenul este sărbătorit în fiecare an pe 31 octombrie, însă atmosfera acestei sărbători începe încă din ajun. Pentru cei pasionați de tradiții și superstiții, seara de 30 octombrie poate fi un prilej de a pune în practică obiceiuri simbolice legate de noroc, dragoste și împlinirea dorințelor. Iată ce poți face înainte de Halloween și care este semnificația acestor ritualuri.

Halloweenul este asociat cu numeroase tradiții, multe dintre ele având rădăcini în vechile obiceiuri europene. Unele au legătură cu protecția locuinței, altele cu aflarea viitorului sau cu atragerea norocului în dragoste. Deși majoritatea ritualurilor tradiționale erau practicate în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie, în prezent există și obiceiuri simbolice pe care oamenii aleg să le facă în seara precedentă.

Ce poți face în seara de 30 octombrie pentru împlinirea unei dorințe

Un obicei modern, inspirat din ritualurile de stabilire a intențiilor, presupune scrierea unei dorințe pe o bucată de hârtie. Cei care aleg să îl practice trebuie să se gândească la un lucru pe care și-l doresc pentru perioada următoare. Poate fi vorba despre o schimbare profesională, o relație sentimentală sau un obiectiv personal.

Dorința se scrie pe hârtie, într-o formulare pozitivă, apoi hârtia se împăturește și se păstrează până la începutul lunii noiembrie.

Articolul continuă după reclamă

Superstiția mărului, asociată cu norocul în dragoste

Merele ocupă un loc important în tradițiile de Halloween din Irlanda și Marea Britanie. În trecut, tinerii participau la jocuri și ritualuri prin care încercau să afle indicii despre viitorul lor sentimental. Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri presupunea curățarea unui măr astfel încât coaja să rămână cât mai lungă.

Potrivit superstiției, coaja era aruncată peste umăr, iar forma în care cădea ar fi putut indica inițiala viitorului partener. Cei care vor să recreeze acest obicei în ajunul Halloweenului îl pot transforma într-un joc distractiv, fără să îi atribuie puteri de prezicere a viitorului.

Ce se spune despre noroc și bani înainte de Halloween

În tradițiile populare, schimbarea anotimpurilor a fost adesea asociată cu încheierea unei etape și pregătirea pentru una nouă. Pornind de la această simbolistică, un obicei modern pentru seara de 30 octombrie este organizarea portofelului și revizuirea cheltuielilor.

Poți elimina bonurile vechi, poți verifica sumele de bani disponibile și îți poți stabili un obiectiv financiar pentru luna noiembrie.

Ritualul simbolic prin care lași în urmă supărările

Un alt obicei modern, potrivit pentru această perioadă, este scrierea pe hârtie a lucrurilor de care ai vrea să te desprinzi. Poate fi vorba despre o supărare, o teamă sau un obicei pe care îți dorești să îl schimbi.

După ce ai scris ceea ce vrei să lași în urmă, poți rupe hârtia și o poți arunca. Ritualul este unul simbolic și poate fi privit ca un exercițiu de reflecție personală, nu ca o practică despre care s-a demonstrat că influențează evenimentele viitoare.

De unde provin superstițiile de Halloween

Halloweenul are legături istorice cu sărbătoarea celtică Samhain, care marca trecerea de la sezonul cald la cel rece. În tradițiile asociate acestei perioade, noaptea de 31 octombrie era considerată un moment special al anului, în care granița simbolică dintre lumea celor vii și cea a spiritelor devenea mai puțin clară. De-a lungul timpului, sărbătoarea a împrumutat și elemente din tradițiile creștine legate de Ziua Tuturor Sfinților, celebrată pe 1 noiembrie în calendarul occidental.

Astăzi, Halloweenul este cunoscut mai ales pentru costume, dovleci sculptați și petreceri tematice, însă superstițiile despre dragoste, noroc și viitor continuă să stârnească interes.