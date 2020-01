Ce se întâmplă cu indemnizația de creștere copil în 2020! Ce valoare are în noul an și ce acte sunt necesare

Potrivit avocatnet.ro, de-a lungul anului, au fost aduse numeroase modificări legislative privind concediul de creștere copil, astfel că limita de venituri impozabile ce pot fi obținute simultan cu indemnizația de creștere a copilului a crescut la 6.250 de lei (de cinci ori cuantumul minim al indemnizației: 1.250 de lei X 5). Înainte de această modificare, limita era stabilită la de trei ori cuantumul minim al indemnizației.

De asemenea, dacă indemnizația calculată pentru cel de-al doilea concediu de creștere copil , solicitat la mai puțin de un an de la încheierea anteriorului concediu, are o valoare mai mică decât cea a anterioarei indemnizații, solicitantul are dreptul la indemnizația primită în cazul anteriorului CCC. Această modificare a reglementat situația în care unele persoane care intrau în cel de-al doilea CCC puteau obține o indemnizație mai mică decât prima.

Indemnizația nu poate fi sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei (indiferent cât de mari ar fi veniturile părintelui care intră în concediu). De asemenea, atât mama cât și tatăl copilului au dreptul la concediul și indemnizația de creștere a copilului în vârstă de până la doi ani (trei ani, pentru copilul cu handicap), iar pentru a beneficia de indemnizație trebuie să îndeplinească următoarele condiții: