După ce a anunțat că Rona Hartner s-a stins din viață, sora sa, Rinda, a postat un mesaj în social media.

Actriţa şi cântăreaţa Rona Hartner a murit, joi, 23 noiembrie 2023, la vârsta de 50 de ani, după o perioadă în care a suferit de cancer pulmonar.

Cu o zi înainte ca artista să se stingă din viață, Rinda făcuse apel la prieteni să se roage pentru sănătatea surorii ei.

Tot ea a fost și cea care a dat vestea tristă, după ce şi-a actualizat contul de pe reţelele de socializare, postând o fotografie cu o lumânare. Pe pagina Ronei Hartner au început să curgă mesajele de condoleanţe.

Mesajul emoționant postat de Rinda Hartner după ce a anunțat decesul Ronei. Ce cuvinte tulburătoare i-a scris surorii pierdute

Rinda Hartner și-a strigat durerea pe Facebook după ce și-a pierdut sora. Iată ce mesaj emoționant a postat pentru Ronel, așa cum îi spunea Ronei Hartner.

”Steagul nostru în trei culori s-a întunecat azi dimineața și Balcanii îți plâng plecarea ta dintre cei vii. Gadjo Dilo, acela né d’une cigogne, micul Blond de Casbah si toți care au jucat cu tine vor trăi cu amintirea zâmbetului tău.

Vocea ta puternica și unica ne-a rămas imprimată pe numeroasele discuri pe care o sa le putem asculta in buclă.

Ai avut dreptate sa trăiești din plin Ronel. Limbile ceasului fiecăruia bat in timp și nu deviază niciodată, așa că haideți să ne bucurăm de viață și să-i mulțumim pentru tot ce ne-a lăsat.

Surioara mea mică cum îți plăcea să-ți spun, Ronel, o să-mi lipsești cum nici nu-ți puteai închipui.

O să-i lipsești fetiței tele foarte tare, o sa le lipsești la toți.

Stelele in cer sunt fericite ca te au pe tine printre ele acum. O stea în plus va lumina in seara asta,

Drum bun și luminat Ronel”, a scris Rinda.

