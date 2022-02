Celebra garsonieră de 11 mp din Cluj a fost scoasă la vânzare. Care este prețul pentru care poate fi cumpărată

Garsoniera de 11 mp din Cluj a fost pusă la vânzare cu suma de 37.499 de euro, adică 3.409 euro pe metru pătrat, potrivit adevărul.ro.

„Propunem spre vânzare o garsonieră, Cartier Gheorgheni, Complet mobilată şi utilată. Situată pe strada Zambilei. Aproape de mijloace de transport in comun. Ideală pentru investiţie, posibilitate de cumpărare cu preluare de chiriaşi. CF Liber de sarcini. Preţ negociabil”, se arată pe o platformă de anunţuri imobiliare.

Anunțul vine la scurt timp după ce garsoniera a devenit celebră, pentru că mai mulți oameni s-au amuzat copios pentru că a fost dată spr eîncgiriere la un preț foarte mar epentru spațiul pe care îl are. La scurt timp după ce a devenit virală pe Internet garsoniera a și fost închiriată, însă se par ecă el care a închiriat-o nu va st amult în această încpăere, având în vedere că proprietarul s-a decis să o pună la vânzare.

O garsonieră din Cluj a devenit virală pe Internet

Comentariile amuzante referitoare la garsoniera de 11 mp au curs la surt timp după ce a fost anunțată spre închiriere.

"Am mai mult spaţiu pe card", a comentat un internaut. Un altul a glumit: "Ajungi singur acasă şi tot trebuie să intri pe rând", în timp ce un utilizator s-a întrebat dacă "pizza comandată intră pe uşă sau trebuie să o bage felie cu felie". Un alt internaut a scris că în această garsonieră "nu ai intimitate nici dacă stai singur"."Au mobilat liftul din greșeală", "Noi facem sicrie mai mari ca asta"."Sunt din Târgoviște, o puteți trimite prin curier?", "Cu o sticluță de ojă văruiești peste tot", "În loc de ușa de la intrare, poți să-i pui fermoar", au mai glumit oamenii.

Ministerul de Interne au scris că nu sunt interesaţi de locuinţă însă ar fi dispuşi să-l angajeze pe fotograf. Iar Ministerul Apărării a plusat cu ironia: mai uşor se intră în Armată decât în garsonieră.

Garsoniera virală pe internet din Cluj se află într-un fost bloc de nefamilişti. O tânără care trăiește într-o astfel de garsonieră a povestit pentru Observator cum este viața acolo.

"Cu curăţenia mă descurc foarte bine, o fac cam în cinci minute, am un televizor, un frigider, strictul necesar, un dulap, mă descurc foarte bine. Baia la mine acasă e cât garsoniera aceasta, dar după ce am renovat-o şi am făcut-o aşa cum mi-a plăcut, acum nu aş mai pleca."

