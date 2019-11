Cifrele oficiale mint! În România se taie , într-un an, 38.6 milioane de metri cub de lemn, nu 18.5 milioane

”Primul lucru pe care am vrut să ȋl văd când am venit la minister a fost raportul Inventarului Forestier Naţional. Eram familiarizat cu subiectul din discuțiile de la Comisia de Mediu din Cameră și din articolele din presă, însă eram curios să văd varianta oficială. Am descoperit acolo nişte cifre şocante, atât de şocante ȋncât la prima citire mi-a fost greu să le cred”, a precizat ministrul Mediului, Costel Alexe într-o conferință de presă.

Ministrul mediului, apelor și pădurilor susține faptul că va aloca toate resursele financiare şi logistice pentru a derula şi Ciclul III al Inventarului Forestier Naţional.

”Diferența de la 18,5 milioane de metri cubi la 38,6 milioane metri cubi reprezintă tăieri neautorizate. Astăzi, cele mai mari probleme de tăieri neautorizate le avem în pădurile proprietate privată, apoi în pădurile autorităților publice locale și, pe locul trei, în pădurile administrate de RNP Romsilva” a arătat ministrul Alexe.