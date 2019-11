Au fost sechestrați în pădure de către tăietorii de lemne din România. Experiența de neuitat a unei echipe de jurnaliști. „Am scăpat cu bine toți și vom scoate adevărul la lumina”

Documentarul cu mai multe episoade a fost realizat de jurnaliștii americani și va fi lansat la 27 noiembrie. Un episod întreg este dedicat defrişărilor ilegale din România, din Parcul Național Domogled Valea Cernei și din Parcul Național Retezat.

„În momentul în care m-au văzut cu echipa, nici n-au stat la vorbe, au tăiat repede un arbore gros peste drum în față, unul în spate și ne-au barat drumul. Într-o clipă, noi eram practic ținuți acolo împotriva voinței noastre”, a relatat incidentul Gabriel Păun.

Jurnaliștii americani au contactat un activist de mediu al unei organizații non-guvernamentală implicată activ în combatarea furtului de lemn din Banat, Gabriel Păun. Acesta povestește faptul că în timpul filmărilor, atât el, cât și jurnaliștii americani au trecut prin clipe de coșmar.

„A fost o vizită cu peripeții încă de la început. S-a întâmplat ca, atunci când eram în mijlocul parcului național Domogled-Valea Cernei, am dat nas în nas cu niște tăietori pe care îi prinsesem cu trei luni înainte: tăiau ilegal și erau ajutați de un angajat al ROMSILVA. Probabil că m-au recunoscut, probabil că erau spiritele inflamate, pentru că le-am făcut denunț la poliție și s-a deschis un dosar penal în acel sens, dar nu așa, imediat, ci după ce am escaladat, pentru că poliția locală a încercat să acopere cazul și doar când am escaladat la Inspectoratul General al Poliției și Județean din zona respectivă și la Garda Forestieră s-a constatat”, a povestit Gabriel Păun, activist de mediu.