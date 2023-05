Cine este Chris Ghika, Prințul de origine română care a coordonat operațiunea militară de la încoronarea Regelui Charles

Mii de soldați au defilat ieri pe străzile Londrei cu ocazia procesiunii de încoronarea a Regelui Charles al III-lea, unul dintre cele mai importante evenimente istorice recente pentru casa regală a Marii Britanii.

Cine este Chris Ghika, Prițul de origine română care a coordonat operațiunea militară de la încoronarea Regelui Charles

Desfășurarea de forțe a fost una grandioasă, iar la cârma sa a stat nimeni altul decât generalul Christopher Ghika, de origine română, care a dezvăluit recent informații din culisele marelui eveniment.

Chris Ghika este descendentul domnitorilor Ghika și strănepotul Marthei Bibescu și, totodată, generalul de origine română care conduce Garda Regală britanică. Acesta a coordonat mii de soldați în marșul cu ocazia încoronării Regelui Charles, mărturisind că pregătirile pentru această ceremonie au durat luni întregi. Iată detaliile din spatele încoronării Regelui Charles al III-lea!

Un videoclip care a ajuns viral pe platformele online îl arată pe generalul de origine română în fruntea soldaților, privind cu ochi de șoim desfășurarea evenimentului istoric. Pe străzile Londrei au defilat în jur de 4-5000 de militari, cu toții implicați în ceremonia încoronării.

„Oamenii trebuie să știe că planificarea acestui moment a început cu multe luni în urmă, în toamna lui 2022. Într-un grup restrâns, am început să facem planul, apoi să adăugăm detaliile, să verificăm dacă toată lumea e de acord.

Planul a fost gata în preajma Crăciunului și am început să calculăm de câți militari avem nevoie, apoi am trimis solicitări către Marina Regală, Forțele Terestre și către Aviația Regală.

Apoi am început repetițiile, fiecare a repetat la garnizoana sa. Săptămâna trecută am adus toate forțele să repete împreună în sudul Angliei. În weekend am repetat cu toți militarii care sunt implicați în ceremonia încoronării. 4-5.000 de militari.

În această noapte (cu o seară înainte de încoronare n.r) repetăm din nou pe străzile Londrei. Am făcut multe repetiții, dar facem asta pentru orice operațiune militară, ca să oferim cel mai bun rezultat în ziua cea mare.

Vor fi 1.500 de militari din Garda Regală, dar în total în procesiune vor fi 4-5.000 de soldați. Dar mai sunt câteva mii de militari care ajută cu partea logistică. E o operațiune de amploare”, a declarat generalul Cristopher Ghika pentru Antena 3 CNN.

Chris Ghika provine dintr-o familie cu sânge regal și este Prinț

Christopher Ghika este fiul Prințului John Ghika, un ofițer al Gărzii Irlandeze al cărui titlul regal datează încă din 1658, pe când dinastia Ghica a domnit peste Moldova și mai târziu Țara Românească, cunoscută drept Valahia.

Generalul Christopher Ghika este urmaşul familiei istorice române cu acelaşi nume şi conduce Divizia Casei Regale, adică este comandantul trupelor personale ale suveranului britanic. Toate ceremoniile de stat din Regatul Unit sunt responsabilitatea sa.

Chris Ghika nu folosește titlul de „Prinț” în mod public, servind în Garda Regală britanică. Totodată, Generalul Maior Christopher Ghika este descendent al întemeietorului Jandarmeriei Române.

