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S-a câștigat premiul de 1,87 milioane de euro la Joker! Schema folosită de jucător ce i-a asigurat câștigul. Cât a dat pe bilet

Loteria Română a anunțat că a fost câștigat marele premiu în valoare de 1,87 de milioane euro la tragerile Joker.

Ana Maria Autor: Ana Maria
Publicat: Luni, 19 Octombrie 2026, 13:57 | Actualizat Luni, 19 Octombrie 2026, 14:15
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Luni, 19 octombrie 2026, Loteria Română a anunțat în cadrul unui comunicat oficial faptul că a fost câștigat premiul cel mare în valoare de 1,87 milioane de euro la Joker! Descoperă în rândurile de mai jos mai multe detalii despre cât a costat biletul și schema folosită de jucător, ce i-a asigurat câștigul.

S-a câștigat premiul de 1,87 milioane de euro la Joker! Schema folosită de jucător ce i-a asigurat câștigul. Cât a dat pe bilet

La tragerile Loto de duminică, 18 octombrie 2026, s-a câștigat la Joker premiul de 10.004.076,02 de lei, adică peste 1,87 milioane de euro. Se pare că biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a costat 987,50 de lei

Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro si a fost completat cu schema redusă cod 12 în zona A și cu schema redusă cod 45 în zona B, în total 123 de variante la Joker și cu o variantă la Noroc Plus, prețul acestuia fiind de 987,50 de lei.

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Potrivit comunicatului oficial transmis de Loterie Română, acesta este al treilea câștig de categoria I obținut in acest an la Joker.

Ultima dată, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 14.06.2026 si a fost in valoare de 3.565.252,21 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorul are la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

Iată mai jos ce reporturi sunt în joc pentru următoarle extrageri Loto, ce vor avea loc pe 22 octombrie 2026.

Report la Loto 6/49 de 3,2 milioane de euro. La Super Noroc, reportul este de 92.000 euro

Joi, 22 octombrie 2026, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminică, 18 octombrie 2026, Loteria Romana a acordat peste 28.000 de câștiguri.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 17 milioane de lei (peste 3,2 milioane de euro).

La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 800.000 de lei la categoria I și a II-a.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de 210.888 de lei. La Super Noroc este in joc un report la categoria I și a II-a in valoare totală de 500.000 de lei

Rezultate Loto, 18 octombrie 2026. Report la Loto 6/49 de 3,2 milioane de euro. La Super Noroc, reportul este de 92.000 ...

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