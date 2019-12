Cine sunt bărbații care au murit în accidentul de la Neamț. Trei copii minori au rămas orfani de tată: ”Îl așteptam să petrecem Crăciunul, acum ne pregătim de înmormântare!”

”Am aflat de dimineață, de la știri, că un bărbat din comună Văleni, în vârsta de 41 de ani, a murit într-un accident rutier. De pe internet am aflat că este vorba despre cumătrul meu. Este o veste care ne îndurereaza pe toți. Ultima dată ne-am văzut în urmă cu două luni. Am stabilit atunci să ne vedem de Crăciun, în jurul mesei. A plecat în Anglia pentru a putea continuă lucrările la casă și pentru a le oferi un viitor copiilor. Un om muncitor, calm, care te primea cu inima deschisă de fiecare dată când intrai la el în curte. Nu știm ce s-o fi întâmplat în momentul accidentului, dar nu trebuie să ne grăbim să dăm vină pe șofer. Toți erau nerăbdători să ajungă la rude, la prieteni. S-a întâmplat tragedia asta într-un moment de neatenție care, din păcate, a costat vieți. Nouă nu ne ramâne acum decât să facem cele bisericești, chiar dacă tuturor ne este foarte greu”, a declarat, cu lacrimi în ochi, Bogdan, cumătrul lui Marian Munteanu, potrivit Vremeanouă.

De asemenea, în cazul celuilalt bărbat care a murit, pentru familia lui drama este dublă, întrucât în accident a fost rănit și fratele acestuia, el fiind internat în stare gravă în spital.