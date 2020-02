Codul roşu de viscol a devastat judeţe întregi! Vântul a bătut cu puterea unui URAGAN! Un TIR, aruncat în șanț! Imagini cumplite! VIDEO

În Argeş, lângă Aninoasa, vijelia a pus la pământ 200 de hectare de pădure.

Chiar şi după expirarea codului roşu, salvatorii au continuat să intervină pentru a scoate oamenii din zăpadă. Pasagerii din 15 maşini împotmolite în localitatea Iazu din Ilfov au fost adăpostiţi în sediul primăriei din Bragadiru.

A fost nevoie de salvatori şi în Cogeleac, Constanţa, unde o tânără care a intrat în travaliu a fost dusă la spital cu o şenilată.

Vremea severă a determinat autorităţile să ţină multe dintre drumuri închise toată ziua. Spre disperarea oamenilor care încercau să ajungă la serviciu.

Din seara aceasta, scăpăm de viscol, dar meteorologii avertizează că, după noaptea de mâine se va instala gerul. Este posibil să vorbim de temperaturi sub minis 20 de grade. Iar valori termice sub pragul gerului, adică sub minus 10 grade, foarte probabil să înregistrăm în majoritatea zonelor ţării.

Un prim bilanţ al episodului de vreme severă arată că 110 case şi peste 100 de automobile au fost avariate. 29 de drumuri naţionale au fost închise, iar 180 de localităţi din 19 judeţe au rămas, parţial sau total, fără curent electric. În Brăila, Buzău, Călăraşi şi Ialomiţa şcolile au fost închise, azi. Cursurile s-au suspendat parţial în alte șapte judeţe.