"Putem mări prețul ori de câte ori dorim." Comercianții lasă la o parte orice jenă

Isteria generată de amenințarea noului coronavirus a făcut din comercianții țării noastre oameni lipsiți de scrupule.

După ce măștile chirurgicale au dispărut mai întâi din farmacii, pe internet au ajuns să coste 15 lei bucata, deși până de curând acestea nu valorau decât 70-80 de bani, iar firmele care comercializează dezinfectat sau orice produs de igienă destinat prevenirii virușilor, au decis să profite de panica românilor.

„Am fost revoltată. Am comandat inițial două bidoane, apoi am mai comandat și pentru alte familii, m-am gândit să cumpăr și pentru copii, să ducă la școală. Am căutat pe google, pe toate site-urile prețul era 49 RON, la ei am găsit cel mai ieftin. "

