Coronavirusul, prezis într-o altă carte! Autoarea, avertisment cutremurător pentru oameni! Ce urmează: „Se întâmplă în zece ani”

Recent, o altă carte în care a fost prezisă epidemia de coronavirus a fost descoperită! Este vorba despre romanul „ End of Days: Predictions and Prophecies about End of The World” scris în 2008 de autoarea Sylvia Browne.

În opera menționată mai sus, virusul provoacă simptome asemănătoare pneumoniei și rezistă oricărui tratament cunoscut.

Un detaliu interesant este că virusul descris de Sylvia Browne apare brusc, face victime numeroase peste tot în lume, după care apare din nou peste ani ani, ca apoi să dispară complet.