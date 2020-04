Măsuri anti-coronavirus! Comercianţii şi cumpărătorii sunt testaţi cu termometrul la intrarea în pieţe. "Nu le pasă de noi, vânzările au scăzut"-FOTO

Orădenii, majoritatea vârstnici de peste 65 de ani, mulţi cu măşti de protecţie peste gură şi nas, se conformau măsurii fără discuţii.

Preşedintele Klaus Iohannis urmează să anunţe prelungirea stării de urgenţă. Ce presupune aceasta în România

"Dacă toţi am fi mai disciplinaţi şi am respecta măsurile de protecţie, am trece mai uşor prin boala asta. Dar nu suntem. Suntem răi! Mulţi zic: «Mie nu mi se poate întâmpla» şi mai îmbolnăvesc şi pe alţii", a declarat o bătrânică.

"Vânzările au scăzut"