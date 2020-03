Convoi de mașini cu români veniți din Italia, implicat într-un accident rutier în Cluj-Video

„A fost o coliziune faţă-spate între două autovehicule care se aflau în convoi. Evenimentul rutier s-a soldat doar cu pagube materiale", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Cluj, Carmen Pompaş.

Coloana de maşini cu români care vin din zonele afectate de coronavirus va fi escortată până în judeţele de domiciliu ale fiecăruia.

Şoferul care a provocat accidentul, dar şi colegul lui, tot din Neamţ, susţin că nu ştiu ce se va întâmpla cu ei când vor ajunge acasă.

„Atât ne-au spus, că ne escortează până acasă. Dacă ne bagă pe carantină sau pe izolare, nu ne-a spus nimeni nimic. Noi facem transport. Am descărcat în Franţa, am oprit în Italia şi ne-am întors. Nu ne-a spus nimeni ce se va întâmpla cu noi. Atât am înţeles, că atunci când ajungem în Neamţ, vom opri la Prefectură", a mai spus şoferul.