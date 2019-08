Criminalul din Caracal a cedat și a dezvăluit totul! „Gata, am obosit, vă duc acolo...”

Criminaliștii verifică mai multe piste indicate de Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal. În cursul zilei de luni au fost găsite oase într-un loc indicat de Gheorghe Dincă, într-o pădure din apropierea orașului Caracal.

Specialiștii au revenit în cursul zilei de marți în pădurea indicată de Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, ca fiind locul în care ar fi ascuns oasele victimei sale, Luiza Melencu.

CRIMINALUL DIN CARACAL. Se fac căutări de amploare în pădurea de lângă Caracal. Anchetatorii au adus câini pentru a scotoci zona. Telefonul Luizei încă nu a fost găsit, dar există temeri că ar exista mai multe probe importante pentru dosarul criminalului din Caracal, Gheorghe Dincă.

Oasele descoperite luni au fost trimise dela la Institutul de Medicină Legală. Părinții Luizei Melencu sunt supărați că nu au participat la căutări.

În timpul audierilor, duă ce i-a dus în numeroase locații, ieri vinovatul ar fi zis: „Gata, am obosit, m-am săturat, eu am recunoscut aceste crime, vă duc până la urmă acolo un am aruncat cadavrul Luizei”.

CRIMINALUL DIN CARACAL. Există suspiciunea că aici s-ar afla și alte rămășițe umane, motiv pentru care cercetările continuă. S-au adus chiar și câini special antrenați să găsească astfel de urme. Sunt echipe de criminaliști venite de la București pentru acest caz.

Gheorghe Dincă, criminalul din Caracal, este menținut într-o stare stabilă, fiindcă raza de căutare este extrem de mare și anchetatorii au nevoie de orice informație dată de acesta.

