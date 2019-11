„Dacă în club erau și copiii mei...” Cristian Popescu Piedone, declarații uluitoare în fața instanței, în dosarul Colectiv

„În educaţia pe care am primit-o am învăţat să spun adevărul, să nu mint şi să recunosc unde am greşit. Am spus adevărul şi nu am ce să recunosc pentru că în situaţia de faţă nu am greşit cu nimic. Dacă în seara aceea în club erau şi copiii mei, la fel v-aş fi spus, că nu am greşit. Dacă cineva mă consideră vinovat, să îi considere şi pe cei peste 300 de primari care au semnat la fel ca mine”, a declarat Cristian Popescu Piedone, luni seara, în fața instanței.