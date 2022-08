Cu cât va crește salariul mediu net în acest an. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a făcut anunțul

Salariu mediu net va crește din acest an. Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză a făcut publice cifrele, estimând pentru 2022 o creștere a salariului mediu net lunar de până la 11,3%, adică 3.838 de lei.

Cifrele sunt în creștere față de cele anunțate în primăvară. CNSP calcula pe atunci un avans de 10,8%, respectiv un câștig salarial net de 3.822 de lei.

Cu cât va crește venitul mediu net în următorii 3 ani

Venitul mediu net va crește semnficativ și în următorii trei ani. Cifrele Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză arată că salariu mediu net va creşte anul viitor cu 10,6%, la 4.246 lei, în 2024 cu 9,3%, la 4.641 lei, iar în 2025 cu 8%, la 5.010 lei, potrivit digi24.ro.

În prognoza anterioară, estimările erau cu totul diferite. CNSP calculase pentru 2023 un câștig mediu net de 4.176 lei (plus 9,3%), pentru 2024 de 4.507 lei (plus 7,9%) și în 2025 de 4.837 lei (plus 7,3%).

Citește și: Locul de muncă plătit regește, cu 8.000 de lei, fără facultate în România. "Se poate câştiga în România ca în străinătate"

Salariul mediu brut lunar va crește începând cu anul 2022. Anul acesta se va majora cu 10,4%, la 6.157 lei, în 2023 cu 10,1%, la 6.780 lei, în 2024 cu 8,9%, la 7.385 lei şi în 2025 cu 7,7%, la 7.950 lei.

Ce a spus ministrul Budăi despre impactul bugetar al noilor creșteri salariale

“Este un memorandum care a fost aprobat în Guvern pentru salariile din INS şi o echilibrare a ceea ce înseamnă salariile din ministerul Culturii ş Ministerul Transporturilor”, a explicat ministrul Muncii.

Citește și: Un angajat a primit, din greșeală, 286 de salarii în cont, iar șefii i-au cerut banii înapoi. Ce mesaj le-a transmis prin avocați

“S-a făcut o analiză a tuturor bugetelor, s-a discutat cu aproximativ toţi ordonatorii de credite, în special cu ministerele. Aceste majorări salariale se vor acorda cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin legea bugetului pe fiecare ordonator principal de credite. Nu se vor acorda la rectificarea bugetară sume suplimentare”, a mai adăugat el, conform antena3.ro.

Marea finală Stand-Up Revolution este disponibilă integral în AntenaPLAY.