„Au chinuit-o”! Cum a ajuns să arate un bebeluș de cinci luni, internat o săptămână într-un spital românesc. Imagini terifiante, publicate de mamă

În ziua în care trebuie să își ia copilul acasă, în momentul în care bandajele ce acopereau branula de la mâini i-au fost scoase, rănile celei mici au fost descoperite.

„Pe exterior, la pansament, nu se vedea nici sânge, nimic, părea în regulă. Dar fetița plângea, ea nu plânge de obicei. Am tot rugat să i se verifice branula. Mi s-a spus că atâta timp cât curge medicamentul e totul ok ”, a declarat mama bebelușului, citată de gddhd.ro .

Mai mult, mama bebelușului susține că branula a fost scoasă de o femeie de serviciu, nu de o asistentă.

„A venit femeia de serviciu și i-a dat branula jos. Când am văzut mânuța am început să plâng și am țipat. Am chemat asistenta și nu a vrut să vină. Abia când a venit soțul meu a venit și doamna doctor. Mi-au spus că e alergie la leucoplast și că eu trebuia să știu că este alergică. De unde să știu acest lucru”, spune mama bebelușului.