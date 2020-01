Cum a omorât-o Gheorghe Dincă pe Luiza Melencu! Ultimele clipe din viața adolescentei au fost un chin: „I-a apărut spumă la gură și se auzea un pic de horcăit”

Detalii terifiante! Fără remușcare, Gheorghe Dincă le-a povestit procurorilor ce i-a făcut Luizei Melencu și cum a încercat să scape de cadavrul fetei.

Potrivit informațiilor din rechizitoriul dosarului Caracal Dincă a lovit-o de mai multe ori în piept pe Luiza Melencu. În urma loviturilor, fata și-ar fi înghițit limba.

„Am observat că îi apăruse spumă la gură și se auzea un pic de horcăit. M-am uitat mai bine la ea și am observat că își înghițise limba. Am încercat cu mâna să îi extrag limba dar nu am reușit. Am constatat apoi că fata murise. Au trecut câteva ore și eram neliniștit, neștiind ce să fac ca să scap de cadavru. M-am gândit să o arunc de pe pod de la Stoenești, dar mi-am dat seama că o vor găsi pescarii.

În final am zis că merg și o arunc în pădure. Am băgat 3-4 saci unul în altul și am introdus-o de la picioare în brâu în ei. Văzând că nu ajung suficient de sus sacii, am tăiat fundul lor și i-am tras mai sus. Apoi am introdus alți 3-4 saci de la picioare și alți 3-4 saci de la cap în jos.

Am înfășurat sacii cu sârmă subțire de construcții și am dus cadavrul în autoturismul marca Renault model Megane, cu numărul de înmatriculare OT 48 WYW.

Mă gândeam să o duc să o las în pădure pe la Comanca. Precizez că rucsacul fetei a rămas în mașină.

Am plecat noaptea pe o rută ocolitoare spre Corabia. Am trecut pe lângă Comanca, am mers spre Rotunda, Vlădila, ocolind centrul comunelor și am ajuns la Vișina, în apropiere de Corabia.

Nu găseam un stufăriș în care să o arunc și atunci m-am hotărât să o arunc în Dunăre în apropiere de Corabia, în partea dinspre Celei, pentru că nu vroiam să fiu prins cu fata în mașină în orașul Corabia.

Precizez că m-am uitat să văd cum cadavrul se duce la fundul apei, observând că se duce cu capul în jos. După aceasta m-am întors la Caracal.

Precizez că totul s-a întâmplat în aceeași zi. Precizez că fata mi-a povestit că vrea să muncească în străinătate, avându-l pe unul dintre părinți în străinătate, dar o încurcă școala că vrea să o termine.

Găsindu-i rucsacul și uitându-mă în el i-am găsit niște bilețele pe care erau notate numere de telefon și nume, respectiv numărul de telefon al tatălui și al bunicului.

M-am gândit să ascund fapta spunându-le că fata e plecată în străinătate cu prietenul la muncă, astfel că am mers la Craiova și am cumpărat un telefon mobil din târg și l-am sunat pe bunicul sau pe tatăl fetei și le-am spus că fata e plecată la muncă”, le-a povestit Gheorghe Dincă anchetatorilor.