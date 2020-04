Cum a scăpat de coronavirus! O româncă din Franța a dezvăluit secretul

O româncă stabilită în Nisa a vorbit despre lupta pe care a dus-o, după ce i s-a confirmat că are coronavirus. Bogdana Gramă s-a vindecat de noul virus ucigaș stând acasă. Femeia spune că unul dintre cei mai importanți factori a fost odihna.

CUM S-A VINDECAT DE CORONAVIRUS. SIMPTOME ȘI TRATAMENT

”La început nu mi-am dat seama că am fost infectată cu COVID-19. Într-o zi, am căzut de pe picioare, nu mai îmi simțeam brațele, picioarele. Erau foarte greoaie. Am început să am dureri musculare foarte puternice.