Bogdan Aron, tânărul care a aflat că e infectat cu coronavirus din presă, dezvăluiri șocante: ”Uneori pare în zadar ce facem noi”

Într-o postare făcută publică pe Facebook, acesta a declarat că este îngrijit bine și se simte mai bine de la o zi la alta.

”Ultimele 4 zile au fost intense. Am obosit. Am încercat după cum ziceam să răspund tuturor celor care mi-au scris îngrijorați fiind. Din păcâte, când autoritățile nu răspund, oamenii întreabă alți oameni. Deși, în continuare cel mai bine e să insistați pe canelele oficiale.

Mă rog ca toți cei cu care am intrat în contact să fie bine. Inițial m-am ocupat să-i organizez și pe ei și să le explic ce au de făcut. Apoi, cei din jurul meu și cu mine am muncit mult în aceste zile în locul autorităților în ceea ce privește organizarea noastră pentru carantină. Am luat informațîi din frânturi de răspunsuri și am făcut proceduri, am analizat, am luat decizii, am insitat să primim răspuns acolo unde nu știam.

Dar când realizezi că problema e serioasă faci tot ce poți că să te asiguri că va fi bine. Am descoperit niște probleme la care încă nu avem soluție: cine duce gunoiul celor care sunt în carantină? Cum pleacă din spital cineva care trebuie să ajungă acasă și să stea în carantină? Cine o duce pe mama bolnavă a unei colege la medic? etc. Slavă Domnului că mai avem și o mulțime de alți oameni în jur cu care n-am avut contact și care ne-au putut ajuta. Mulțumim ♥

Pentru că de-a lungul vieții m-am înconjurat de oameni ok, toți au fost super receptivi, sunt izolați, o parte au reușit să-și facă testele, ne ridicăm moralul unui altuia etc. Sunt oameni cu care am interacționat doar o dată, sunt și părinți și prieteni de-o viață, dar cumva parcă simțim că suntem împreună în asta. Nimeni n-a vrut să-și asume responsabilitatea îmbolnăvirii altor oameni așa că fiecare dintre noi face tot ce poate să evite asta.”, a povestit Bogdan, pe Facebook.