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Cum să împiedici pierderile de căldură prin balcon în sezonul rece. Ce trebuie să faci dacă ai balcon închis sau deschis

Află cum poți reduce pierderile de căldură prin balcon în sezonul rece. Ce soluții ai la îndemână dacă ai balcon închis sau deschis și cum îți poți menține locuința mai caldă.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Miercuri, 21 Octombrie 2026, 21:29 | Actualizat Miercuri, 21 Octombrie 2026, 21:30
Cum să împiedici pierderile de căldură prin balcon în sezonul rece | Profimediaimages.ro
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Odată cu schimbarea anotimpului și instalarea temperaturilor ceva mai scăzute, păstrarea căldurii în locuință devine o prioritate. Balconul poate fi una dintre zonele prin care se pierde căldură, mai ales dacă nu este izolat așa cum trebuie. Există însă câteva soluții simple care te pot ajuta să reduci curenții de aer și să menții o temperatură plăcută în casă. Află din rândurile de mai jos ce poți face dacă ai balcon închis, cu geamuri, sau unul deschis.

Motivul pentru care balconul poate fi unul dintre locurile prin care apartamentul pierde căldură

Balconul poate fi una dintre zonele prin care apartamentul pierde căldură atunci când afară este frig. Nu doar ferestrele și ușile contează, ci și rosturile neetanșate, calitatea izolației și modul în care este construit balconul. Un rol important îl are placa de beton, care poate face legătura între interiorul încălzit și exterior.

Potrivit Building Science Corporation, astfel de zone pot afecta performanța termică a clădirii. În plus, suprafețele reci pot favoriza apariția condensului și a mucegaiului, dacă există suficientă umiditate. Cercetările publicate pe ScienceDirect analizează, de asemenea, aspecte legate de performanța termică a clădirilor.

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Specialiștii spun că un balcon închis poate funcționa ca un spațiu-tampon între locuință și frigul de afară. Totuși, rezultatul depinde de calitatea geamurilor, de etanșare și de izolație. Dacă aceste elemente nu sunt bine realizate, în continuare din cauza balconului vor fi pierderi de căldură și acest lucru poate crește și consumul pentru încălzire.

Cum îți dai seama că pierzi căldură prin balcon. Ce semne nu trebuie să ignori

Verifică dacă există spații între toc și ușă sau dacă simți aer rece lângă prag și în colțurile pereților. În zilele în care bate vântul poți observa chiar și dacă se mișcă perdeaua, deși ferestrele sunt închise.

Un alt semn la care trebuie să fii atent este apariția repetată a condensului sau a mucegaiului. Potrivit Energy Saving Trust, identificarea și etanșarea zonelor prin care intră aerul pot contribui la reducerea pierderilor de căldură. De asemenea, Building Science Corporation explică importanța controlului temperaturii și al transferului de căldură în clădiri.

Dacă observi astfel de probleme și nu reușești să identifici cauza, poți apela la un specialist. O inspecție cu o cameră termografică, realizată în condiții potrivite, poate evidenția zonele cu temperaturi diferite și poate ajuta la stabilirea soluțiilor necesare.

Ce trebuie să verifici pentru a păstra căldura în casă dacă ai balcon închis cu termopan

Dacă ai balconul închis cu termopan, asta nu înseamnă că ai scăpat de frig. Dacă ferestrele nu se închid bine sau garniturile sunt uzate, aerul rece poate pătrunde în continuare. Așadar, verifică dacă tâmplăria se închide complet și dacă garniturile din cauciuc sunt crăpate ori și-au pierdut elasticitatea. Dacă sunt deteriorate, înlocuiește-le cu unele compatibile cu ferestrele tale. În cazul în care observi probleme de aliniere, cere ajutorul unui specialist pentru reglaje.

Poți folosi și benzi de etanșare potrivite pentru a reduce curenții de aer, însă acestea trebuie montate corect. Pentru rosturile fixe deteriorate, alege materiale de etanșare compatibile cu suprafața respectivă. Nu acoperi însă orificiile de drenaj ale termopanului și nu bloca fantele de ventilație, deoarece acestea au roluri importante în evacuarea apei și în circulația aerului.

Dacă observi condens între foile de sticlă, este posibil ca etanșarea pachetului de geam să fie compromisă. În acest caz, este recomandată o verificare de specialitate. Potrivit Energy Saving Trust – Windows and doors și ghidului despre etanșarea ferestrelor și ușilor, identificarea zonelor prin care pătrunde aerul și remedierea lor pot contribui la reducerea curenților reci și la îmbunătățirea confortului termic din locuință.

De ce este important să verifici ușa dintre balcon și cameră

Chiar dacă ai balcon închis cu termopan, căldura din apartament se poate pierde prin ușa care îl separă de living sau dormitor. Iarna, un balcon neîncălzit poate avea o temperatură mult mai scăzută decât restul locuinței. Dacă ușa nu se închide bine, aerul rece poate pătrunde în cameră și poate răci.

Verifică garniturile și spațiul de sub ușă. Dacă observi că e un spațiu prin care intră aer, poți folosi garnituri de etanșare sau opritoare de curent potrivite pentru tipul ușii. Este recomandat să ții ușa închisă atunci când balconul nu este încălzit. O perdea mai groasă poate oferi un plus de confort în apropierea geamurilor reci, însă nu înlocuiește etanșarea corectă.

Potrivit Energy Saving Trust, reducerea curenților de aer prin etanșarea zonelor problematice poate ajuta la păstrarea căldurii în locuință.

Cum împiedici frigul să pătrundă în apartament dacă ai balconul deschis

Dacă ai balcon deschis, ușa care face legătura cu locuința este esențială pentru păstrarea căldurii în sezonul rece. Balconul este expus direct la vânt, ploaie și temperaturi scăzute, așa că ușa trebuie să asigure o bună izolare termică. Verifică garniturile de pe toate laturile și urmărește dacă există spații prin care intră aerul rece. Dacă observi probleme, poți monta un opritor de curent potrivit sau poți reface etanșarea dintre toc și perete.

Dacă ai o ușă veche, cu geam simplu, înlocuirea acesteia cu una mai eficientă energetic poate reduce pierderile de căldură.

Potrivit Energy Saving Trust, etanșarea zonelor prin care pătrunde aerul poate contribui la reducerea curenților reci. În plus, trebuie acordată atenție și îmbinărilor dintre placa balconului și peretele exterior. Aici pot apărea punți termice, prin care căldura se transferă mai ușor spre exterior. Building Science Corporation explică modul în care aceste zone pot afecta performanța termică a unei clădiri.

În cazul în care căldura se pierde din cauza structurii balconului, simpla montare a unor garnituri nu va rezolva problema. În acest caz, este recomandată evaluarea unui specialist pentru identificarea soluției potrivite.

Pardoseala și pereții balconului contribuie la pierderile de căldură

Frigul poate pătrunde în apartament nu doar prin geamuri și uși, ci și prin pardoseala sau pereții balconului. Un rol important îl are placa de beton, care poate face legătura directă între interiorul încălzit și exterior. Aceasta poate deveni o punte termică, favorizând pierderea căldurii și răcirea pardoselii din apropierea balconului.

Izolarea corectă a pereților și a pardoselii poate reduce transferul de căldură și riscul de condens. Totuși, soluțiile trebuie alese în funcție de structura clădirii. Dacă sunt izolate doar anumite suprafețe, fără tratarea îmbinărilor, punțile termice pot rămâne active.

Potrivit cercetărilor publicate pe ScienceDirect, soluțiile de reducere a punților termice pot îmbunătăți performanța energetică a balconului, în funcție de configurația construcției. De asemenea, Building Science Corporation explică importanța controlului transferului de căldură prin elementele unei clădiri.

Greșeala pe care să NU o faci când izolezi balconul: nu bloca toate sursele de aer

Dacă vrei să păstrezi căldura în casă, nu înseamnă că trebuie să închizi complet balconul și să elimini orice sursă de aer. Etanșarea corectă reduce curenții nedoriți, dar ventilația rămâne esențială. Într-un balcon închis și neaerisit, umiditatea se poate acumula, mai ales dacă usuci frecvent rufe acolo. Când aerul umed intră în contact cu suprafețe reci, apare condensul, iar în timp se poate forma mucegai.

Pentru a evita aceste probleme, aerisește periodic și folosește sistemele de ventilație prevăzute pentru spațiul respectiv. Nu astupa grilele sau fantele de ventilație, mai ales dacă în locuință există aparate care funcționează cu gaz. În aceste situații, respectarea cerințelor de ventilare este importantă pentru siguranță.

Potrivit Energy Saving Trust, aerisirea corespunzătoare ajută la eliminarea excesului de umiditate. Soluția este să reduci pierderile de căldură fără să compromiți circulația necesară a aerului.

Cum poți păstra căldura în casă fără să scoți prea mulți bani din buzunar

Nu trebuie să investești imediat în lucrări costisitoare pentru a reduce pierderile de căldură prin balcon. Începe cu verificarea garniturilor de la ferestre și uși și înlocuiește-le dacă sunt deteriorate. Poți monta benzi de etanșare în zonele prin care pătrunde aerul rece și opritoare de curent la baza ușilor, acolo unde sunt potrivite. Verifică și rosturile dintre toc și perete, deoarece acestea pot permite intrarea aerului.

Dacă balconul nu este încălzit, ține închisă ușa care îl separă de cameră. Perdelele mai groase pot oferi un plus de confort în apropierea geamurilor reci. Nu uita nici de aerisire, aceasta ajută la controlul umidității și la prevenirea condensului. Dacă observi pereți foarte reci, mucegai sau pierderi mari de căldură, cere părerea unui specialist înainte de a investi în izolație.

Potrivit Energy Saving Trust, etanșarea zonelor prin care intră aerul poate îmbunătăți confortul termic al locuinței. Recomandările despre ferestre și uși subliniază, de asemenea, importanța unei tâmplării bine întreținute. Aceste măsuri pot reduce necesarul de încălzire, însă economiile depind de starea locuinței și de sistemul folosit pentru încălzire.

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