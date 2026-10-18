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La câte grade să lași căldura când pleci de acasă pentru câteva zile. Cum poți economisi fără să riști probleme în locuință

Cât te costă să lași căldura pornită când pleci de acasă. Află când este mai economic să reduci temperatura și de ce nu trebuie să oprești mereu centrala.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Duminica, 18 Octombrie 2026, 09:30 | Actualizat Sambata, 17 Octombrie 2026, 23:16
La câte grade să lași căldura când pleci de acasă pentru câteva zile | Profimediaimages.ro
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Pleci de acasă pentru câteva zile și nu știi la câte grade să lași căldura? Află din rândurile de mai jos.

Ce se întâmplă cu consumul dacă lași căldura pornită când nu ești acasă

Dacă pleci de acasă și alegi să lași încălzirea pornită la 22°C pe toată perioada în care nu ești în locuință, energia va fi consumată pentru a menține temperatura. Cu cât este mai frig afară, cu atât casa pierde mai multă căldură.

În schimb, dacă reduci temperatura când nu e nimeni acasă, poți limita pierderile și poți economisi energie. Potrivit Departamentului Energiei din SUA, o temperatură mai scăzută în interior încetinește pierderea de căldură în sezonul rece. Așadar, nu trebuie să oprești neapărat încălzirea complet, ci să reglezi termostatul în funcție de programul tău.

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Câtă economie poți face dacă reduci temperatura atunci când pleci de acasă

Poți reduce factura la încălzire fără să renunți la confort. Potrivit Departamentului Energiei din SUA, dacă scazi temperatura la termostat cu aproximativ 4–6°C, timp de opt ore pe zi, poți economisi până la 10% la încălzire, în anumite condiții.

De exemplu, dacă menții de obicei 21°C în casă, poți reduce temporar temperatura atunci când pleci la serviciu. Totuși, economia nu este garantată. Aceasta depinde de izolația locuinței, de vreme și de sistemul de încălzire folosit. Un reglaj simplu al termostatului te poate ajuta să consumi mai puțină energie și să plătești mai puțin în sezonul rece.

Este mai ieftin să oprești centrala sau să reduci temperatura când pleci de acasă?

Dacă vrei să faci economie la încălzire, scăderea temperaturii este, de regulă, o alegere practică. Atunci când oprești centrala, locuința se răcește treptat, iar pierderile de căldură scad. La întoarcere, sistemul va trebui să încălzească din nou casa, dar asta nu înseamnă automat un consum mai mare.

Potrivit Energy Saving Trust, un termostat programabil poate menține o temperatură mai scăzută cât timp locuința este goală. De exemplu, dacă ai 20°C când ești acasă, poți seta aproximativ 12–15°C atunci când nu ești, în funcție de locuință și de condițiile meteo. Nu există însă o temperatură potrivită pentru toate casele. Este important să eviți să lași locuința să se răcească excesiv, mai ales în perioadele geroase.

Ce temperatură să setezi când pleci de acasă pentru câteva ore

Dacă pleci la serviciu și casa rămâne goală timp de opt sau nouă ore, nu este nevoie să lași termostatul pe aceeași temperatură ca atunci când ești acasă. Îl poți programa să reducă încălzirea atunci când tu nu ești în locuință. Astfel, consumul de energie poate scădea fără să renunți la confort. Unele termostate inteligente pot detecta prezența persoanelor și pot încălzi locuința înainte ca acestea să se întoarcă acasă.

Cum lași centrala dacă pleci într-un weekend sau în vacanță

Dacă pleci de acasă pentru două sau trei zile, nu are rost să menții temperatura obișnuită în toate camerele. Poți seta centrala pe o temperatură mai mică sau poți folosi modul stand by, dacă acesta este disponibil. Totuși, iarna, oprirea completă a încălzirii poate fi riscantă, asta pentru că în locuințele slab izolate, conductele pot îngheța, iar o temperatură mult prea scăzită poate favoriza apariția condensului și a mucegaiului.

Potrivit Energy Saving Trust, este important să adaptezi setările la condițiile locuinței și la temperaturile de afară. Înainte de plecare, verifică și recomandările producătorului centralei, pentru a evita eventualele probleme.

Ce trebuie să știe proprietarii de centrale termice

Dacă ai o centrală termică pe gaz, este important să știi că oprirea încălzirii din termostat nu este același lucru cu oprirea completă a centralei. Unele modele au o funcție antiîngheț, dar aceasta poate necesita alimentare cu gaz și energie electrică pentru a funcționa. În plus, protecția centralei nu garantează că toate conductele din locuință sunt ferite de îngheț.

Înainte să pleci pentru mai multe zile, mai ales iarna, verifică manualul aparatului și cere sfatul unui tehnician autorizat dacă ai nelămuriri. Nu există o temperatură universală potrivită pentru toate locuințele, deoarece contează izolația, tipul instalației și condițiile meteo.

Atenție. Ce trebuie să ai în vedere dacă locuința este încălzită cu o pompă de căldură

Dacă ai o pompă de căldură, trebuie să știi că în acest caz nu se aplică automat regulile valabile pentru o centrală termică obișnuită. Acest sistem poate funcționa mai eficient atunci când menține o temperatură relativ constantă, fără scăderi mari și repetate.

Potrivit Energy Saving Trust, pompele de căldură funcționează, în general, cel mai bine atunci când sunt lăsate să funcționeze continuu. De aceea, înainte să reduci temperatura când pleci de acasă, verifică recomandările producătorului și cere sfatul instalatorului. Reglajele potrivite depind de modelul pompei și de caracteristicile locuinței.

Exemplu de calcul: cât te costă să încălzești o casă goală timp de trei zile

Merită să lași căldura pornită la aceeași temperatură atunci când pleci de acasă? Un calcul simplu te poate ajuta să înțelegi care e diferența. Să presupunem că încălzirea locuinței costă 20 de lei pe zi. Dacă pleci pentru trei zile și păstrezi aceleași setări, costul ajunge la aproximativ 60 de lei. În schimb, dacă reduci temperatura, iar consumul scade cu 20%, ai putea economisi 12 lei. Astfel, costul pentru cele trei zile ar coborî la 48 de lei.

Atenție! Reducerea de 20% este folosită doar pentru acest exemplu. Economia reală depinde de izolația casei, de temperaturile de afară, de sistemul de încălzire și de prețul energiei. Pentru a afla cât poți economisi în propria locuință, trebuie să pornești de la consumul real și de la tariful plătit.

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