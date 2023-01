Cutremur în România, marți dimineață, de Mica Unire pe 24 ianuarie. Ce magnitudine a avut seismul

Un cutremur cu magnitudinea 3,6 a avut loc în județul Vrancea, la o adâncime de 115 de kilometri. Acesta a fost ușor simțit în unele orașe. Intensitatea sa macroseismică a fost de nivelul I.

Cutremur de 3,6 în România. Cutremurul s-a simțit ușor în dimineața zilei de marți, pe 24 ianuarie de Mica Unire

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 69km E de Brașov, 77km NE de Ploiești, 116km S de Bacău, 122km V de Brăila, 123km V de Galați, 129km N de București, 149km NE de Pitești, 183km E de Sibiu, 194km N de Ruse, 197km SV de Iași.

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), cutremurul s-a produs la ora 07:42:20 (ora locală a României) în dimineața zilei de Mica Unire.

Care sunt efectele cutremurului, potrivit specialiștilor INFP

Cutremurele sunt fenomene naturale cauzate de eliberarea de energie in interiorul Pamantului in urma fracturarii rocilor supuse tensiunilor acumulate. Suprafata de-a lungul careia rocile "se rup" si se deplaseaza se numeste plan de falie. Cutremurele din Romania de origine tectonica se produc de-a lungul unor falii crustale (situate la adancimi < 60km) sau la adancimi intermediare (aproximativ intre 60 si 200 km adancime), potrivit site-ului INFP.

Amplitudinea miscarii solului datorata unui cutremur depinde de o serie de factori precum magnitudinea, distanta epicentrala, distanta hipocentrala, topografia si conditiile geologice locale.

Intensitatea (I) cutremurului este marimea care exprima modul in care a fost simtit un cutremur intr-o zona. Scara MSK (Medvedev, Sponhauer, Karnik) modificata, este o scara de 12 grade (I-XII) cu ajutorul careia se poate aprecia intensitatea cutremurelor in diferite zone in functie de efectele produse de aceste cutremure asupra oamenilor, animalelor, constructiilor, solului, etc.

Cutremurele sunt generate de mișcarea plăcilor tectonice, iar atunci când se manifestă cu violență, cutremurele se pot transforma în catastrofe, afectând sau chiar distrugând orașe întregi porovocând moartea a mii de oameni.

Cutremurele de intensitate mică, așa-numitele seisme "tăcute", dureaza zile, săptămâni sau chiar luni de zile, până când eliberează întreaga energie fiind infofensive, în vreme ce cutremurele majore nu țin mai mult de câteva zeci de secunde și rar depășesc un minut, dar produc dezastre inimaginabile.

Primele trei lucruri pe care trebuie să le faci în caz de cutremur. Recomandările Inspectoratului pentru Situații de Urgență

IGSU - Inspectoratul General pentru Situații de Urgență România a publicat o listă cu lucrurile pe care trebuie să le facă oamenii în caz de cutremur, în timpul evenimentului.

Nu are importanţă unde vă aflaţi în momentul producerii cutremurului.

Adăpostiţi-vă imediat într-un loc sigur şi rămâneţi calm pană la încetarea cutremurului.

Dacă sunteţi în interiorul unei clădiri rămâneţi pe loc, nu încercaţi să ieşi afară şi nu vă duceţi pe balcon.

Adăpostiţi-vă sub o masă, un birou sau o piesă solidă de mobilier şi ţineţi-vă bine de aceasta.

Dacă sunteţi pe un hol, aşezaţi-vă în poziţie ghemuit lângă un perete interior.

Protejaţi-vă capul şi faţa.

Îndepărtaţi-vă de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobile înalte, aparate de iluminat.

Dacă sunteţi în scaun cu rotile, blocaţi-i rotilele şi protejaţi-vă capul şi ceafa.

Dacă sunteţi într-un loc public (de exemplu: un magazin), adăpostiţi-vă în locuri cât mai departe de ferestre ori de raioane cu obiecte grele.

Nu ieşiţi afară unde aţi putea fi rănit. Nu utilizaţi liftul. Dacă sunteţi în lift în timpul producerii cutremurului, apăsaţi butonul de urgenţă. Cand liftul se opreşte, ieşiţi cât mai repede posibil din lift şi adăpostiţi-vă într-un loc sigur.

ATENŢIE ! Pe timpul cutremurului obiectele pot să se răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde iar geamurile se pot sparge.

Ce trebuie să faci dacă te prinde cutremurul în exteriorul clădirii

DACĂ SUNTEŢI ÎN EXTERIORUL CLĂDIRII adăpostiţi-vă într-un loc sigur, departe de ferestre, clădiri, poduri, cabluri electrice sau stâlpi. Staţi la cel puţin 10 m de cablurile electrice rupte sau căzute, potrivit site-ului recomandat de IGSU fiipregatit.ro.

Ce trebuie să faci dacă te prinde cutremurul în mașină

DACĂ SUNTEŢI ÎNTR-UN VEHICUL rămâneţi în autoturism. După încetarea cutremurului, nu ieşiţi din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. În acest caz, aşteptaţi forţele de intervenţie. Opriţi-vă într-un loc sigur, fără a bloca drumul, departe de poduri, viaducte şi imobile.

Ce trebuie să faci dacă te prinde cutremurul pe munte

DACĂ VĂ AFLAŢI PE MUNTE fiţi atent în jur şi căutaţi un loc sigur unde să vă adăpostiţi. Pe pantele instabile, sunt posibile căderi de pietre sau de copaci ori alunecări de teren.

