Cutremur neobișnuit în județul Vâlcea. Seismul s-a produs la o adâncime de șase kilometri 

Conform sursei citate, seismul a avut loc în zona Făgăraș-Câmpulung, Vâlcea și a avut magnitudinea de 2,2. Acesta s-a produs la adâncimea de șase kilometri, iar orașele apropiate acestuia sunt: 47km S de Sibiu, 77km NV de Pitesti, 112km V de Brasov, 122km N de Craiova, 148km V de Ploiesti, 162km S de Cluj-Napoca, 181km NV de Bucuresti, 218km NV de Ruse, 237km E de Timisoara, 243km E de Arad.

În aceeași zonă a avut loc, în luna decembrie, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter. Seismul a avut o intensitate epicentrala IV si s-a produs la o adancime de numai doi kilometri, iar localitatile cele mai apropiate de epicentru au fost Cisnadie (28 km), Sibiu (38 km), Ramnicu Valcea (43 km), Victoria (51 km) si Curtea de Arges (55 km), relatează Agerpres.

In luna decembrie au mai avut loc doua cutremure de peste 4 grade Richter, ambele in zona seismica Vrancea, unul de 4,1 grade in data de 16 decembrie si altul de 4,2 grade, pe 18 decembrie. De asemenea, un cutremur cu magnitudinea de 4,2 grade Richter a avut loc pe 15 decembrie, in Marea Neagra.