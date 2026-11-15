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De ce copiii sunt sărbătoriți și pe 20 noiembrie, nu doar pe 1 iunie. Povestea mai puțin cunoscută a acestei zile

Pentru mulți dintre noi, Ziua Copilului este sărbătorită pe 1 iunie, însă există și o a doua zi dedicată copiilor, celebrată pe 20 noiembrie, în fiecare an. Ziua de 20 noiembrie amintește despre responsabilitate adulților față de copii.

Autor: Bianca Cimpoi
Publicat: Duminica, 15 Noiembrie 2026, 17:15 | Actualizat Duminica, 15 Noiembrie 2026, 17:18
Cum a apărut Ziua Internațională a Drepturilor Copilului | Profimedia
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Ziua Copilului nu este sărbătorită doar pe 1 iunie, ci și pe 20 noiembrie, atunci când este Ziua Internațională a Drepturilor Copilului, marcată de UNICEF și ONU.

Cum a apărut Ziua Internațională a Drepturilor Copilului

Data a fost aleasă ținând cont de două momente istorice importante. Este vorba despre adoptarea Declarației Drepturilor Copilului de pe 20 noiembrie 1959 și Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, tratat internațional adoptat pe 20 noiembrie 1989, care a intrat în vigoare la 2 septembrie 1990.

La Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite din 14 decembrie 1954 a fost recomandată tuturor statelor să se gândească la o Zi Universală a Copilului, care să amintească de idealurile și obiectivele Cartei Organizației Națiunilor Unite și de drepturile copiilor din toată lumea.

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Pe 20 noiembrie 1959 a fost adoptată Declarația Drepturilor Copilului și, în 1989, Convenția cu privire la Drepturile Copilului, potrivit un.org.

UNICEF desfășoară o campanie în 2026 pentru Ziua Mondială a Copilului, cu mesajul „My day. My rights. My future. (Ziua mea. Drepturile mele. Viitorul meu). Nu este doar o campanie de informare a drepturilor copilului, este și un apel pentru a le permite copiilor să își exprime opiniile, potrivit unicef.org.

Printre câteva dintre drepturi menționate de UNICEF, sunt de a vorbi despre problemele care îi afectează, să fie luați în serios când își exprimă opiniile, să participe la deciziile care le influențează viața și să fie ascultați de părinți, profesori și autorități.

Care este diferența dintre 1 iunie și 20 noiembrie

Chiar dacă ambele zile sunt dedicate copiilor, există diferențe între 1 iunie și 20 noiembrie. Pe 1 iunie, de Ziua Internațională a Copilului, se sărbătorește copilăria, este despre joacă și activități recreative și evenimente pentru copii.

Ziua de 20 noiembrie este mai degrabă despre drepturile copilului, educație, protecție și campanii de informare.

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