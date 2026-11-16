Află de ce nu se difuzează Chefi la cuțite, marți, 17 noiembrie 2026. Ce apare schimbat în programul Antena 1.

De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026. Ce schimbare apare în programul Antena 1 | antena 1

Fanii emisiunii „Chefi la cuțite” trebuie să țină cont de o modificare în programul din această săptămână. Marți, 17 noiembrie 2026, show-ul culinar nu va avea o nouă ediție la Antena 1.

De ce nu se difuzează Chefi la cuțite marți, 17 noiembrie 2026

Motivul nu are legătură cu o pauză a sezonului sau cu vreo schimbare în competiție, ci cu un eveniment sportiv important: meciul dintre naționala României și reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.

Postul de televiziune își adaptează grila pentru a transmite în direct partida din Liga Națiunilor, astfel că telespectatorii vor avea parte de o seară dedicată fotbalului. Potrivit informațiilor publicate de Antena 1, în această săptămână „Chefi la cuțite” va fi difuzat luni și miercuri, de la ora 20:30, urmând ca marți să lipsească din program.

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La ce oră se vede meciul România – Bosnia și Herțegovina

Confruntarea dintre cele două echipe este programată marți, 17 noiembrie, de la ora 21:45, pe stadionul Bilino Polje din Zenica. Meciul va fi transmis în direct de Antena 1, iar seara va începe cu studioul dedicat partidei, programat de la ora 21:00.

Pentru naționala României, întâlnirea reprezintă ultima partidă din grupa B4 a Ligii Națiunilor. Tricolorii vor încerca să încheie această etapă a competiției cu un rezultat cât mai bun, în fața unei reprezentative pe care au mai întâlnit-o în actuala ediție a grupelor.

Așadar, cei care urmăresc aventurile concurenților și confruntările dintre jurații de la „Chefi la cuțite” vor trebui să aștepte până miercuri pentru următoarea ediție.

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Când revine „Chefi la cuțite” la Antena 1

Emisiunea continuă miercuri, 18 noiembrie, de la ora 20:30, când telespectatorii vor putea urmări noi momente din audiții și lupta juraților pentru amulete. Sezonul 18 a debutat duminică, 15 noiembrie, iar competiția a început deja cu probe care le-au pus la încercare creativitatea și capacitatea de adaptare celor patru chefi.

Modificarea de marți este, așadar, una punctuală, determinată de transmiterea meciului naționalei. Programul obișnuit al emisiunii nu este înlocuit definitiv, iar competiția culinară își continuă parcursul miercuri seară, la Antena 1 și pe AntenaPLAY.