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De ce nu trebuie să folosești apă după expunerea la spray paralizant. Ce recomandă specialiștii pentru calmarea arsurilor

Iată de ce să nu mai folosești apă dacă vrei să scapi de disconfortul spray-ului paralizant și ce recomandă specialiștii să folosești în schimb.

Autor: Maria Petricu
Publicat: Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:47 | Actualizat Miercuri, 28 Octombrie 2026, 14:47
De ce nu trebuie să folosești apă după expunerea la spray paralizant | Gettyimages, ProfiMedia
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Numărul protestelor din lumea întreagă a crescut vertiginos în ultimul timp, iar asta face ca reacția autorităților să fie mai agresivă și să aibă un impact mult mai mare asupra civililor.

De regulă, la astfel de intervenții, autoritățile folosesc spray paralizant pentru a dispersa șivulnerabiliza mulțimea. Deși tendința celui atacat cu spray paralizant este de a se stropi cu apă pe față, specialiștii avertizează că acest gest nu le-ar face, de fapt, deloc bine, din contră ar amplifica durerea.

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Ce să folosești după expunerea la spray paralizant

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Potrivit informațiilor, este paramedicii francezi utilizează altceva pentru calmarea durerilor victimelor spray-ului paralizant: „De ce paramedicii francezi nu folosesc niciodată apă simplă când intervin la cazuri cu spray paralizant sau gazuri iritante?

Pentru că, dacă pui apă pe ochi practic alegi să te torturezi singur. Cea mai mare greșeală pe care o fac 99% din oameni când iau spray în ochi sau ating, de exemplu, ardeiul iute e să fugă la chiuvetă. Substanța activă din spray se numește capsaicină și este lipofilă, adică iubește grăsimea, dar urăște apa.

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Uită-te la un pahar. Când pui apă peste ulei, apa nu-l dizolvă, dimpotrivă îl împrăștie pe o suprafață și mai mare. La fel face apa pe fața ta: împinge toxina mai adânc în pori și în mucoase.”

Surprinzător sau nu, echipele care oferă primul ajutor pe teren în Franța folosesc altceva ce sigur ai și tu în casă, și mai exact lapte: „Ce fac paramedicii francezi pe teren? În protocoalele de urgență franceză, ei folosesc soluții speciale de neutralizare. Soluții saline sau soluții cu antiacide sau chiar lapte gras! De ce?

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colaj spray cu piper, protestatar stropit cu spray de autorități și mâini sub jetul de la chiuvetă
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Laptele gras conține o proteină numită cazeină, iar cazeina funcționează ca un magnec chimic: se leagă de moleculele de capsaicină, le smulge de pe receptorii tăi de durere și le neutralizează instant.”

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