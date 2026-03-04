Antena Căutare
Spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal. Cum ar putea bloca virusurile, bacteriile și alergiile

Experții au dezvăluit spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal și care ar putea bloca virusurile, bacteriile și alergiile.

Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 04 Martie 2026, 18:23 | Actualizat Miercuri, 04 Martie 2026, 18:25
Un spray nazal ar putea revoluționa tratamentele împotriva virusurilor, bacteriilor și alergiilor | Shutterstock

O echipă de cercetare formată din experți de la mai multe instituții științifice din SUA au creat un vaccin universal care ar putea apăra corpul de virusuri, bacterii ș chiar și alergii.

Mai mult, noul vaccin GLA-3M-052-LS+OVA poate fi administrat sub formă de spray nazal, scrie Science Alert.

Până acum, spray-ul a fost testat doar pe șoareci, unde a avut un succes semnificativ.

Doar 3 doze din acest spray au protejat mamiferele de SARS-CoV-2 timp de 3 luni.

Spray-ul nazal care ar funcționa ca un vaccin universal

Vaccinul a accelerat, de asemenea, răspunsul imun al șoarecilor la SARS-CoV-2. În mod obișnuit, sistemul lor imunitar adaptativ din plămâni are nevoie de până la 2 săptămâni pentru a reacționa la virus. Însă în cazul celor vaccinați, răspunsul imunitar a fost declanșat în doar 3 zile.

În teste ulterioare, s-a constatat că vaccinul protejează animalele și împotriva infecțiilor bacteriene. Inclusiv împotriva Staphylococcus aureus și Acinetobacter baumannii, bacterii frecvent dobândite în spitale și care devin din ce în ce mai rezistente la antibiotice.

În mod surprinzător, vaccinul a redus și riscul de astm. Atunci când șoarecii vaccinați au fost expuși la acarieni din praf, reacții astmatice precum creșterea producției de celule imune și excesul de mucus pulmonar au fost diminuate timp de 3 luni.

„Cred că ceea ce avem e un vaccin universal împotriva unor amenințări respiratorii diverse,” a declarat Bali Pulendran, autor principal al studiului. „Imaginați-vă că primiți un spray nazal în lunile de toamnă care vă protejează împotriva tuturor virusurilor respiratorii, inclusiv COVID-19, gripă, virus sincițial respirator și răceala comună, precum și împotriva pneumoniei bacteriene și alergenilor de la începutul primăverii. Asta ar transforma practica medicală.”

Majoritatea vaccinurilor funcționează prin introducerea unui fragment inofensiv dintr-un agent patogen. Acest proces permite organismului să pregătească un arsenal de anticorpi specifici pentru a combate infecția reală, dacă aceasta apare. Acest proces ține de ceea ce se numește imunitate adaptativă.

E o strategie care a salvat zeci, dacă nu chiar sute, de milioane de vieți până acum.

Alte așa-numite vaccinuri „universale” vizează, în general, aceeași familie de virusuri, precum gripa. Însă includerea unor agenți patogeni complet diferiți, precum bacterii și chiar alergeni, dă un nou sens termenului „universal”.

Cum funcționează vaccinul universal

Acest nou vaccin funcționează printr-un mecanism diferit. În loc să țintească agentul patogen în sine, el se concentrează asupra răspunsului organismului. E conceput pentru a lega cele 2 brațe principale ale sistemului imunitar, respctiv imunitatea adaptativă, de durată, dar specifică, pe care o activează majoritatea vaccinurilor, și imunitatea intrinsecă, de scurtă durată, dar diversă.

Imunitatea intrinsecă reprezintă prima noastră linie de apărare împotriva amenințărilor necunoscute. Însă, de obice,i se diminuează după câteva zile, pe măsură ce sistemul imunitar adaptativ învață să combată agentul patogen.

În cercetări anterioare, experții au descoperit de ce un vaccin comun împotriva tuberculozei inducea un răspuns înnăscut surprinzător de durabil. S-a dovedit că limfocitele T, ce fac parte din răspunsului adaptativ, mobilizau celulele imunității înnăscute și le mențineau active timp de câteva luni.

După izolarea semnalelor esențiale transmise de limfocitele T, echipa a constatat că poate imita sintetic acest proces. Astfel, imunitatea intrinsecă poate fi menținută activă mult mai mult decât în mod normal.

Următorul pas îl reprezintă testele pe oameni. Echipa speră că, dacă cercetările vor continua cu succes, un astfel de vaccin universal ar putea deveni disponibil în următorii 5 până la 7 ani.

„Deși e entuziasmant, mai sunt pași importanți de parcurs înainte ca un vaccin cu adevărat universal să devină realitate,” a declarat Jonathan Ball, expert de la Liverpool School of Tropical Medicine din Marea Britanie, care nu a fost implicat în studiu.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

