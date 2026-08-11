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Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală

S-a aflat cine este Anna, femeia al cărei nume a fost desenat cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Descoperă detalii uluitoare despre ea și despre bărbatul pe care l-a cucerit.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 11 August 2026, 14:53 | Actualizat Marti, 11 August 2026, 16:06
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Recent, în mediul online a apărut o filmare în care este surprins un bărbat care a oprit mașina pe marginea drumului pentru a desena cu spray graffiti o inimă în interiorul căreia era scris numele Anna. A urmat o serie de reacții dure la adresa bărbatului și mulți s-au întrebat cine este Anna, dar și care este povestea ei și a bărbatului îndrăgostit. Detaliile ce au ieșit la iveală despre cei doi sunt cu adevărat incredibile și povestea pare desprinsă din scenariul unei telenovele.

Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost desenat cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală despre ea și despre bărbatul îndrăgostit

Săptămâna trecută, un bărbat a fost filmat în timp desenează pe o stâncă din Transfăgărășan numele femeii pe care o iubește. Filmarea a ajuns pe internet și a stârnit un val puternic de critici la adresa vinovatului. Deși mulți au presupus inițial că poate este vorba despre iubita sau sau despre soția omului, iată că în sfârșit s-a aflat cine este Anna, dar și care este povestea incredibilă a ei și a bărbatului îndrăgostit de ea.

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Povestea pare desprinsă din scenariul unei telenovele. Se pare că pe bărbat îl cheamă Mihai, are 55 de ani și este din București. În prezent, acesta este pensionar MapN, este căsătorit și are copil. Așadar, Anna este amanta bărbatului care a desenat pe stânca din Transfăgărășan, potricit cancan.ro.

Cine este Anna? Potrivit sursei citate, femeia care i-a răpit inima bărbatului este din Ucraina și s-a stabilit în România în anul 2022, la scurt timp după ce a izbucnit războiul din Ucraina. Aceasta a venit la noi în țară cu fiul ei, care la momentul respectiv avea vârsta de 17 ani, iar soțul a rămas în Ucrana ca să lupte. Anna a devenit intructor de fitness și și-a deschis un salon, lucrând ca manichiuristă. Cei doi amorezi au fost recent împreună într-o vacanță în Croația, dovadă fiind chiar pozele publicată de femeie.

Un detaliu remarcat de mulți este faptul că femeia are un corp de invidiat și că se lasă fotografiată des în localuri de lux, semn că apreciază un stil de viață mai luxuriant.

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