De ce s-a transformat Dincă într-un criminal! Secretul din familia lui! Un psiholog care a vorbit cu el, dezvăluiri uluitoare! „Pentru el a fost devastator”

Pentru susţinerea acestei idei, specialistul Dorin Dumitran a explicat care este diferenţa între o mărturisire şi o simplă declaraţie falsă, la care Gheorghe Dincă ar fi apelat atunci când s-a simţit în centrul atenţiei, dar şi deranjat de ipoteze ce se lansau în ceea ce priveşte eventuala implicare a membrilor familiei sale în activităţi infracţionale.

„Din ceea ce am studiat eu şi din toată activitatea de investigaţii pe care am făcut-o în ceea ce-l priveşte el a declarat singur, cu mâna lui, în singurătatea camerei sale de arest, că le-a ucis pe cele două fete, după care le-a incinerat. Conform modului în care a trăit şi a reflectat în scris aceste aspecte, eu mă opresc la aceste declaraţii. Restul, ce poate însemna din punct de vedere practic şi pentru a asigura completitudinea răspunsului către dvs?! Că venirea sa în Bucureşti şi întreaga mediatizare, după aceste declaraţii din noiembrie, i-au ramforsat, practic, stima de sine. Dacă tot a văzut că poliţiştii sunt făcuţi proşti, handicapaţi, boi, am auzit şi asta, procurorii – că habar n-au, în condiţiile în care oamenii ăştia trec nişte examene şi sunt redutabili, cei de la DIICOT cu care am lucrat şi mi-a făcut mare plăcere, el tot aude din jur, ce se gândeşte într-o zi? Ia să vă mai dau o dumă! Şi probabil că ne putem aştepta şi la alta“, a spus Dumitran.

Gheorghe Dincă a fost surprins şi plângând, a confirmat Dumitran. „Plânsul face bine. A intrat de câteva ori în travaliu de doliu, da, a intrat şi în această stare de afect depresiv. Este o dimensiune umană şi umanizatoare care poate să-ţi crească nivelul de compasiune. (...) Pentru el a fost devastator acel moment în care i s-au tăiat arborii. Totul era impregnat de personalitatea sa şi cu fiecare tăiere tăiai ceva din el“, a spus Dumitran.