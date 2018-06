Decizie CONTROVERSATĂ luată de PRIMĂRIE. Poliția Locală NU FACE FAȚĂ SITUAȚIEI

Situaţie inedită la Câmpina! Primăria din oraş a angajat o echipă privată de detectivi care să dea o mână de ajutor Poliţiei Locale. Şi a plătit bani grei pentru ca diversele probleme ale municipalităţii să îşi găsească astfel o rezolvare. Decizia a stârnit un val de reacţii. În vreme ce oamenii legii spun că se descurcă singuri, locuitorii cred că asta este un colac de salvare pentru autorităţile care sunt efectiv depăşite de situaţie.

Primăria Câmpina nu încetează să ne ofere surprize și iată că descoperim pe SEAP o achiziție publică extrem de interesantă. Primăria a contractat servicii de investigații și siguranță de la o firmă privată, contractul fiind în valoare de 16.932 lei fără TVA. Practic, sunt angajați un fel de detectivi particulari, care să ajute Poliția Locală în anumite activități.

Tactic Alert SRL Breaza este firma care va presta servicii de investigații și siguranță până la finalul acestui an. Iar angajații acestei firme vor sprijini Poliția Locală Câmpina în depistarea celor care aruncă deșeuri și abandonează câini pe domeniul public, fură flori, distrug copaci, banci și coșuri de gunoi. Cele enumerate reprezintă adevărate probleme pentru Câmpina, știm cu toții că sunt multe zone transformate în gropi de gunoi, că sunt aduși câini din alte localități sau sunt aruncați în oraș puii animalelor cu stăpân, că se fură flori, se rup copaci și se distrug bunuri de pe domeniul public. Dar prin apelarea la o firmă privată de investigații, care să se ocupe de aceste probleme, Primăria Câmpina recunoaște ceea ce, de altfel, susțin mulți câmpineni - că Poliția Locală nu se descurcă. Se crează, astfel, o situație extrem de delicată și neplăcută pentru Poliția Locală, instituție la care administrația locală a majorat substanțial salariile în urmă cu un an, instituție ai cărei angajați beneficiază și de normă de hrană și vouchere de vacanță, toate acestea fiind plătite de la bugetul local. Iar la un an de la majorarea salariilor, Primăria apelează la o firmă privată care să rezolve o parte din problemele pe care Poliția Locală nu le poate rezolva.