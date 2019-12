Declarație cutremurătoare! Ileana Ciuculete a apărut în visul Elenei Soare. Ce i-a spus despre Cornel Galeș

Elena fae o mărturisire cutremurătoare!

Ileana Ciuculete i-a apărut în vis și i-a spus că îl așteaptă pe Cornel Galeș. Elena Soare povestește că a visat-o zi de zi pe Ileana Ciuculete, iar visele au început să fie mai rare doar după ce a dat de pomană.

”De când a murit, am tot visat-o. Îmi spunea că-l așteaptă pe Cornel să-i aducă «nu știu ce». Nu am luat în seamă când s-a întâmplat prima dată, dar visele s-au repetat. O visam că mă pupă, că mă ia în brațe. O visam în biserică la Titulescu, unde veneau și Ileana cu Cornel. Tot acolo a avut loc slujba de înmormântare pentru Mihai Constantinescu. Și el venea acolo cu Simona. Dumnezeu să-l odihnească! M-am gândit că Ileana are nevoie să-i dau ceva de pomană și am făcut acest lucru. La început o visam zi de zi, apoi, pe măsură ce îi mai dădeam ceva de pomană, visele au încetat. Am visat-o până —în octombrie. Atunci i-am făcut iar o colivă”, a mărturisit Elena Soare pentru click.ro.