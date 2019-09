Decontare navetă cadre didactice 2019: Cum se face și acte necesare. Ce trebuie să știe profesorii care fac naveta

În România, zeci de mii de cadre didactice fac naveta zilnic, majoritatea provenind din mediul rural. Potrivit legii, autoritățile locale au obligația să cuprindă în bugetul local sume destinate decontării cheltuielilor pentru navetă la și de la locul de muncă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar din învățământul preuniversitar de stat.

Autoritățile administrației publice au astfel obligația de a le deconta deplasarea celor care nu dispun de locuința în localitatea unde este situată unitatea de învățământ la care au postul, iar sumele destinate navetei sunt prevăzute în bugetul local al autorității administrației publice locale.

Decontare navetă cadre didactice 2019: ce transport este decontat

Transportul cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar poate fi efectuat cu:

autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către unitățile de învățământ în măsură în care nu este afectat transportul elevilor;

autovehiculele destinate transportului de persoane deținute/asigurate de către autoritățile administrației publice locale;

mijloace de transport ale operatorilor de transport autorizați (transport în comun: microbuze, autobuze, tren, ambarcațiune);

autoturismul/ambarcațiune proprietate personală sau deținut/a legal cu orice titlu.

Decontarea se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.

Decontare navetă cadre didactice 2019: regulament și acte necesare

Regulamentul de decontare spune că se interzice decontarea navetei cu autoturismul proprietate personala, pentru cadrele didactice si personalul didactic auxiliar atunci cand acestea au asigurate servicii de transport gratuit cu autovehiculele destinate transportului de persoane detinute/asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale sau de catre unitatea de invatamant, iar orarul mijloacelor de transport nu difera cu mai mult de 2 ore de orarul/programul solicitantului.

Cadrele didactice trebuie sa prezinte lunar, pe langa cererea tipizată pentru decontare, urmatoarele documente justificative:



abonamentele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval, utilizate in luna precedenta;

bonurile de achizitie a carburantului, pentru transportul efectuat cu autoturismul/ambarcatiunea proprietate personala sau detinut/a legal cu orice titlu;

biletele emise de operatorii de transport auto/feroviar/naval utilizate in luna precedenta.

Sunt acceptate la decont biletele emise zilnic de operatorii de transport numai in situatiile in care pe ruta respectiva nu se emit abonamente, atunci cand beneficiarul utilizeaza mai multe mijloace de transport in comun sau cand acesta are norma/postul in mai multe unitati de invatamant din localitati diferite.

Decontarea cheltuielilor pentru beneficiarii care fac naveta cu autoturismul proprietate personală se face la valoarea unui abonament pentru ruta respectiva sau pentru distante similare.

Decontarea navetei se realizează proportional cu perioada de activitate din cadrul unei luni calendaristice, pe baza pontajului lunar.

Structură an școlar profesori 2019-2020

Structura anului școlar 2019 – 2020 propusă de Ministerul Educației prevede că anul școlar pentru profesori începe pe data de 2 septembrie 2019 și se încheie pe data de 31 august 2020.

Pentru profesori, anul școlar va avea 35 de săptămâni de cursuri, respectiv 169 de zile lucrătoare.

5 iunie 2020: Se vor încheia cursurile pentru clasa a VIII-a

2 – 5 iunie 2020: Înscrierea absolvenților în vederea participării la EN VIII

15 iunie 2020: Limba şi literatura română

17 iunie 2020: Matematică

18 iunie 2020: Limba şi literatura maternă (pentru elevii care au studiat această disciplină).

22 iunie 2020 (până la ora 12:00): Afișarea rezultatelor

22 iunie 2020 (intervalul orar 14:00 – 20:00): Înregistrarea contestațiilor

27 iunie 2020: Afișarea rezultatelor finale.

sursa: portalinvatamnt.ro