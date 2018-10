Iisus şi Maria Magdalena, varianta Târgu Jiu: un director din Primărie a pus o femeie de serviciu să-l spele pe picioare

O fotografie controversată a stârnit un val de furie printre locuitorii din Târgu Jiu. Marian Rotaru, directorul Direcției Publice de Patrimoniu din cadrul Primăriei Târgu Jiu, a fost fotografiat într-o ipostază...ciudată. Bărbatul pare că se bucură de serviciile unui salon de pedichiură, doar că se află în biroul Primăriei, iar femeia care îi îngrijeşte picioarele este femeia de serviciu.

Fotografia a fost postată pe internet, iar reacţiile oamenilor au fost imediate şi vehemente. Valul de indignare a devenit un tsunami, Marian Rotaru fiind un personaj cunoscut pe plan local pentru comportamentul deplasat pe care l-ar avea faţă de subordonaţii săi.

Umilinţele şi jignirile ar fi la ordinea zilei în biroul său, două angajate fiind ridicate de ambulanţă de la serviciu și duse la spital, în urma unei dispute cu Rotaru.

Potrivit celor ce au postat fotografia controversată, directorul a obligat-o pe femeia de serviciu să-l spele pe picioare, să-i taie unghiile, dar și să-l tundă, în biroul Primăriei.

Marian Rotaru a venit cu explicaţii, spunând că este vorba despre o fotografie mai veche, iar lucrurile nu sunt ceea ce par:

„Am o gută de 7-8 ani de zile şi de asta stau cu piciorul în apă. În plus, atunci am avut o luxaţie la piciorul drept. Am fost la urgenţe şi mi s-a spus să ţin gheaţă cu faşă elastică. Mi-a pus soţia acasă, când am plecat la serviciu, dar gheaţa s-a topit şi am rugat-o pe femeia de serviciu să-mi lege o altă faşă. Pe masă nu este ojă, ci o sticluţă cu ulei. Am acte medicale care îmi dovedesc spusele“.