Directorul operaţional al Companiei Aeroporturi Bucureşti, Cristian Chirică, a fost suspendat din funcţie, după ce sute de oameni s-au înghesuit în aeroport, în pofida măsurilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus

433 de pasageri sosiţi cu trei curse dinspre Doncaster Sheffield, Southend Londra şi Gatwick Londra s-au înghesuit în noaptea de duminică spre luni pentru formalităţile de la controlul de frontieră, fără a se ţine cont de regulile de păstrare a distanţei pentru evitarea îmbolnăvirii cu Covid-19.

Reprezentanţii Aeroportului Henri Coandă au declarat, la Antena 3, că aglomeraţia s-a produs din cauză că trei avioane au ajuns în acelaşi timp pe aeroport.

"Din nefericire, am avut trei curse la o distanţă mică de timp, 433 de pasageri. Noi am montat multe afişe cu informare, avem informări şi audio, cu privire la respectarea distanţei de doi metri. (...) Din nefericire, pe acea zonă avem şi controlul DSP-ului termoscannerul, deci oamenii trebuie să stea să prezinte formularul fie completat în avion, fie în zona aeroportului. Am amenajat special mese pentru completarea formularelor", a declarat Florin Dumitrescu, director general al CNAB, la Antena 3.