„Este greșit!”. Doctorul Virgil Musta, care a vindecat cei mai mulți români infectați cu COVID-19, avertisment dur! A renunțat la cel mai de preț lucru, ca să salveze oameni!

„Activitatea este una complexă şi dificilă, pentru că presupune o organizare foarte, foarte bună. Noi în spital am schimbait circuitele, am schimbat modul de lucru, am schimbat idei.

Consider că prioritatea 1 în această bătălie este protejarea cadrelor medicale. Dacă ele se îmbolnăvesc, nu mai are cine să trateze pacienţii.

Există un risc asumat, de 5%, indiferent de cât de bine eşti pregătit, există riscul de a face această boală”, a mai spus Virgil Musta, medic primar boli infecţioase.

Refuză, însă, să intre în panică. Nu concepe ca el, cel în care bolnavii îşi pun toate speranţele, să se lase doborât. Şi chiar dacă ştie foarte bine cât de periculos este acest virus, nu vrea să ducă acasă, toate temerile lui.

„Nu vreau să intrăm şi noi în această paranoia, în această agitaţie, generată de infecţie, în sensul de a-mi izola familia. Căutăm să ducem o viaţă normală, deşi nu mai este aceeaşi viaţă. Încerc să îi instruiesc şi pe membrii familiei să se protejeze cât se poate de mult”, a mai spus doctorul.