Adevăratul motiv pentru care a vrut să se sinucidă unul dintre cei doi frați căzuți de la etajul cinci, în Baia Mare! Tragedia cutremurătoare ce i-a marcat. „Mama lor...” - Video

Unul dintre cei doi frați care au căzut de la etajul cinci al unui bloc din Baia Mare a vrut să se sinucidă din cauza dificultăților financiare pe care le întâmpina, însă acesta ar fi fost doar unul dintre motive. Fratele său, care ar avea probleme psihice, a încercat să îl salveze, dar s-a prăbușit și el, fiind rănit grav.

Tânărul de 35 de ani care s-a sinucis, şi fratele său, cu trei ani mai mare, locuiau într-un bloc din Baia Mare, iar la prânz, un vecin i-a găsit pe amândoi căzuţi de la etaj.

Cei care îi cunosc nu îşi explică gestul lor. Vecinii spun că cei doi fraţi nu mai aveau părinţi. Mama lor s-ar fi sinucis în urmă cu cinci ani.

Alţii cred că datoriile pe care le acumulaseră i-ar fi determinat să decidă să moară. La întreţinere aveau restanţe de 400 de lei.

„Era taiat gazul, chiar am vazut ca era taiat gazul. Dar nu am avut tangente cu ei ca erua foarte retrasi. Nu voiau sa vorbeasca. În fiecare duminica stiu ca ei, ambii, mergeau in targul auto si vindeau tot felul, maruntisuri”, a spus un vecin al fraților care au căzut de la etajul cinci.

Tânărul care a supravieţuit căderii în gol a fost dus la spitalul din Baia Mare. Medicii vor să afle dacă el şi fratele lui erau sub inflenţa alcoolului sau a unei substanţe interzise.

„Era conştient dar dezorientat. Este politraumatizat având în vedere înălţimea de la care a căzut”, a spus doctorul Magda Pârvănoiu, director medical Spitalul din Baia Mare, despre fratele care a supraviețuit.

Bărbatul care a supravieţuit ar avea probleme psihice. El ar fi încercat să îşi salveze fratele când a văzut că vrea să se sinucidă, însă au căzut amândoi de la etajul cinci. Surse din interiorul anchetei spun că cel care şi-a pierdut viaţa era consumator de droguri. Recent şi-ar fi găsit un loc de muncă şi zilnic îi cerea bani în avans şefului său.

Supravieţuitorul va fi audiat atunci când medicii decid că poate da explicaţii. Până atunci rămâne internat în secţia de terapie intensiva.