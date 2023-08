Doi adolescenți români, eroi în Italia! Au salvat un bătrân de la înec: „Noi doi l-am ridicat”

Doi tineri români au devenit eroi în Italia, după ce au salvat un bătrân de la înec. Ce a urmat ulterior.

La acel moment, am luat vâslele și am înotat pe o distanță de aproximativ treizeci de metri. Odată ce l-am ajuns, i-am spus imediat 'Sunteți bine, domnule?'. Cu toate acestea, chiar dacă era încă conștient, nu putea să-mi răspundă pentru că înghițise multă apă și avea dificultăți în a respira", a spus Ștefan Scolastico, citat de Il Resto del Carlino, mai notează Stiridiaspora.ro.

