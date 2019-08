După zece ani de muncă în străinătate, un bărbat a donat o ambulanță localității natale

După ce a lucrat zece ani în Italia, un bărbat de 40 de ani s-a hotărât să ajute comunitatea pe care a lăsat-o în urmă acum un deceniu. Acesta a cumpărat o ambulanță din Italia pe care a donat-o Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.

Bărbatul a muncit în domeniul construcțiilor, apoi ca șofer de TIR, pentru ca într-un final să se întoarcă în construcții.

În cei zece ani, Liviu Bledea s-a întors periodic acasă, în Sighetu Marmației. În ultima sa vizită a observat faptul că comunitatea sa se confruntă cu câteva probleme. Spitalul din Sighet nu avea suficiente ambulanțe pentru transportul pacienților.

Bărbatul a strâns bani și a cumpărat o ambulanță din Milano, pe care ulterior a donat-o spitalului. Ambulanța a costat 8.500 de euro, iar demersurile pentru trimiterea ei în România au durat aproximativ trei luni

„Am făcut acest gest strict pentru a veni în ajutorul altor oameni, al celor care au nevoie. Şi, bineînţeles, m-am gândit în primul rând la comunitatea din care am plecat. La Spitalul din Sighetu Marmaţiei chiar era şi este nevoie de ajutor. După ce am fost în vizită în ţară anul trecut, mi-am zis că, dacă statul român nu face nimic, noi de ce nu am putea face, din puţinul pe care îl avem? Nu vreau să creadă lumea că eu sunt milionar sau aşa mai departe. Din puţinul pe care îl am dau şi la alţii. Eu am văzut cum fac cei din Italia şi acelaşi sistem se poate implementa şi aici: uniţi mână de la mână. Sunt şi la noi persoane, cum zic italienii, care sunt pentru bine, dar majoritatea sunt doar pentru ei. Am avut foarte multe de învăţat dincolo şi m-am lovit de câteva lucruri care m-au marcat. Atunci am zis că dacă pot să fac un bine, îl fac“, îşi justifică gestul Liviu Bledea.

Ambulanţa este complet dotată şi va fi folosită de Spitalul Municipal Sighetu Marmaţiei pentru transportul bolnavilor în stare gravă de la Compartimentul de Primiri Urgenţe la departamentul de Radiologie.

„Mulţumim domnului Bledea, care ne-a făcut această donaţie. Noi am mai beneficiat de transfer de la Serviciul de Ambulanţă de două astfel de ambulanţe, dar o folosim doar pe una, pentru că cealaltă are o stare mai degradată. Aceasta pe care ne-a donat-o domnul o vom folosi în interiorul spitalului pentru transportul pacienţilor mai gravi de la Compartimentul de Primiri Urgenţe până la Secţia de Radiologie. Până acum îi transportam pe targă, indiferent de condiţiile meteo neprielnice, şi pe ploaie, pe frig, pe ninsoare“, a declarat Radu Dan, managerul Spitalului Municipal Sighetu Marmaţiei.